Как Шойгу сможет использовать новые десантные корабли с 900 морпехами на борту

На судостроительном заводе «Залив» в Керчи заложены новые десантные корабли ВМФ России. Каждый из них будет длиной 220 метров, способен перевозить 20 тяжелых вертолетов, иметь 25 тыс. тонн водоизмещения и 900 морских пехотинцев со спецтехникой на борту. Эти корабли увеличат военно-морскую славу нашей страны, а Минобороны России во главе с Сергеем Шойгу сможет использовать их на «любом из семи морей». Такое мнение высказал капитан 1-го ранга запаса и военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с Федеральным агентством новостей.

«У завода в Керчи очень хорошие параметры для сооружения столь больших и сложных кораблей, — считает он. — В советское время он строил танкеры более 100 тыс. тонн водоизмещения и теперь с честью справится с новой задачей. Очень символично, что именно крымский «Залив» создает военные корабли, — это еще один показатель того, что Крым окончательно стал частью России. Разумеется, сейчас последуют протесты со стороны Украины, но нам не привыкать».

С точки зрения военного эксперта, на других судостроительных верфях осуществить этот проект было бы невозможно: уже заняты мощности на аналогичных по величине заводах в Санкт-Петербурге и Северодвинске (там модернизируется крейсер «Адмирал Нахимов» и строятся атомные подлодки). Для России это будет непростое строительство, но уже к концу следующего десятилетия оно должно быть закончено. Дандыкин предположил, что стране необходимо построить как минимум четыре таких корабля.

«Хотя бы по одному надо дать каждой из военно-морских группировок: на Балтийский, Тихоокеанский, Черноморский и Северный флоты. Если у нас появятся заказы из других стран, то они станут символом военной мощи России даже в Индийском и Атлантическом океанах. Россия возрождается не только как континентальная, но и как морская держава», — считает собеседник ФАН.

То, что новые корабли смогут взять на борт аж 900 морских пехотинцев — а это целых два усиленных батальона, является их очень важным достоинством, сказал Дандыкин. То же касается и вертолетной группировки в 20 боевых единиц.