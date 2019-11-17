Медики рассказали, о каких болезнях свидетельствует жжение в стопах ног

Москва, 17 ноября. Жжение и покалывание в стопах ног может свидетельствовать о наличии серьезных заболеваний в организме человека.

По словам медиков, в большинстве случаев неприятные и болевые ощущения в стопах ног могут возникать в результате усталости, вызванной повышенной физической нагрузкой. Однако в некоторых случаях жжение и покалывание в стопах ног может свидетельствовать о наличии и развитии опасных заболеваний.

Специалисты отмечают, что неприятные и болевые ощущения в стопах могут сигнализировать о наличии и развитии диабета, а также почечной недостаточности. Кроме того, онемение, покалывание и жжение в стопах ног может возникать из-за чрезмерного употребления алкогольных напитков. Дискомфортные ощущения в стопах ног также могут быть симптомом хронической почечной недостаточности, ВИЧ и анемии, передает «Слово и Дело».

Ранее медики назвали продукты питания, которые не стоит употреблять в сочетании с алкогольными напитками. По данным специалистов, вместе с алкоголем не стоит употреблять энергетические напитки, маринованные овощи, сильногазированные напитки и свежие помидоры. Кроме того, медики не советуют употреблять вместе с алкоголем жареное мясо, свежие фрукты и кофе. Сочетание этих продуктов с алкоголем может привести к возникновению серьезных заболеваний.