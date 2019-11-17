Друг доцента-расчленителя Соколова считает, что он был пьян в момент убийства

Санкт-Петербург, 17 ноября. Французский коллекционер Пьер-Жан Шалансон, который 30 лет знаком с бывшим преподавателем Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олегом Соколовым, убившим и расчленившим 24-летнюю аспирантку исторического факультета Анастасию Ещенко, рассказал о характере доцента и его любви к красивым женщинам.

Шалансона и Соколова связывали общие интересы. Они вместе участвовали в реконструкциях и выходили в свет с красивыми девушками. Коллекционер неоднократно приезжал в Петербург, а доцент СПбГУ и наполеонист посещал столицу Франции.

«Несмотря на свой возраст, 63, он по-прежнему любил хорошеньких девушек и каждый раз, когда приезжал в Париж, он всегда был в сопровождении красивой молодой женщины», — отметил друг Соколова.

Во Франции к преподавателю и историку относились с почтением. Соколов читал лекции в Сорбонне, был награжден орденом Почетного легиона. Кроме того, доцента приглашали на прием к Жаку Шираку. Шалансон признался, что даже заплакал, когда узнал подробности убийства Ещенко, передает «Пятый канал».

«Я думаю, скорее всего, он выпил, они поссорились. Он очень высокий. Где-то 1,8 метра. Она маленькая. Когда человек выпивал водки, он превращался в царя, в генерала», — поделился французский коллекционер.

Напомним, 9 ноября Олега Соколова задержали после того, как он упал в реку Мойку, пытаясь утопить женские руки. В квартире доцента полицейские нашли голову девушки и окровавленную пилу. Позднее выяснилось, что останки принадлежат 24-летней аспирантке Анастасии Ещенко, которая состояла в близких отношениях с Соколовым и жила в его квартире. Родители девушки, проживающие в Краснодарском крае, знали об этом романе, но не препятствовали ему.

По предварительной версии, Соколов застрелил девушку еще 7 ноября, а в ночь на 9 ноября решил расчленить тело и по частям утопить его в реке. В отношении историка возбудили уголовное дело по статье «Убийство», Соколов признался в содеянном и оформил явку с повинной. На данный момент по решению суда историка перевели в СИЗО «Кресты 1». Из-за преступления Соколов был уволен из СПбГУ.

Прощание с Анастасией Ещенко прошло 16 ноября в ее родной станице в Краснодарском крае. Девушку хоронили в закрытом гробу.

Отметим, что незадолго до трагедии в Петербурге разгорелся другой скандал, связанный с домогательствами преподавателя вуза к учащимся. Выпускница Российского педагогического университета имени А. И. Герцена (РГПУ) рассказала о том, что преподаватель учебного заведения и депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский склонял студенток к интимной близости.