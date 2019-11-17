Мать, посадившая за руль шестилетнего сына, сделала заявление

Казань, 17 ноября. Жительница Набережных Челнов, снявшая ролик о том, как ее шестилетний сын ведет машину на скорости 130 км/час, заявила, что не видит в своем поступке ничего плохого.

По словам женщины, она сажает малолетнего ребенка за руль уже далеко не в первый раз. До этого ее уже ловили сотрудники полиции и выписывали штрафы за езду с младенцем на руках.

«Он у меня уже с четырех лет катается. Ему сейчас шесть, не вижу в этом ничего плохого. От того, что мне что-то скажут инспекторы ДПС, ничего страшного», — сказала Агина Алтынбаева в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Алтынбаева добавила, что после публикации нового видео ее никто никуда не вызывал для объяснений.

Как сообщала ранее газета «Известия», ролик, на котором маленький мальчик едет за рулем внедорожника на скорости 130 км/час, его мать опубликовала в соцсети «Вконтакте». В описании к видео Алтынбаева написала, что она живет как хочет, ни о чем не жалеет и совершенно спокойно относится ко всему.

«Не нуждаюсь я в ваших убогих комментах. Не пройдя мою жизнь, вы не вправе судить», — подчеркнула она.

Отметим, что аналогичный случай произошел ранее и в Воронежской области, где пьяный местный житель посадил за руль своего ребенка и ехал по трассе М-4 «Дон». Отец также снимал происходящее на видео, приговаривая: «Вот что значит, когда папа есть, папа выпил, а есть еще сын, который может ездить».