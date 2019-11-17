В России могут ужесточить наказание за использование телефона за рулем

Москва, 17 ноября. В России могут ужесточить наказание за использование за рулем любых гаджетов. С таким предложением выступил первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков.

По мнению парламентария, просто штрафы за разговоры за рулем «абсолютно никого не стимулируют». Он напомнил, что сейчас люди с помощью смартфонов делают фотографии, зависают в соцсетях, пишут сообщения. И все это очень опасно для дорожного движения.

«Надо сделать как в Израиле, где любой предмет в руке, которым «манипулирует» водитель, любое отвлечение от руля на любой гаджет должно наказываться», — добавил Лысаков в комментарии РИА Новости.

Депутат напомнил, что Правила дорожного движения регулируются постановлением правительства РФ, поэтому подготовкой соответствующих изменений должно заняться Министерство внутренних дел.

«В целом это должно быть представлено в виде нового или обновленного пункта ПДД. А после этого мы, законодатели, уже предусмотрим ответственность за нарушение этого пункта правил», — пояснил он.

Лысаков заверил, что Госдума вместе с Госавтоинспекцией обязательно актуализирует эту тему.

«Я думаю что мы с правительством друг друга поймем», — резюмировал парламентарий.

Ранее президент Международной автомобильной федерации (FIA), спецпосланник генсека ООН по безопасности дорожного движения Жан Тодт назвал три главные причины высокой смертности на российских дорогах. Он указал, в частности, на плохое образование в автошколах, езду в нетрезвом виде, использование телефона за рулем, а также недостаточно серьезное наказание за административное правонарушение.

Лысаков мнение Тодта не разделил, указав на то, что в большинстве случаев водитель «в трезвом уме и твердой памяти» просто решает проехать на красный сигнал светофора или объехать пробку по встречке.

«Поэтому акцент, который делает спецпосланник ООН, не соответствует действительности», — отметил депутат.

Зампред комитета Госдумы подчеркнул, что «телефоны в руках — это беда российских водителей», но сейчас в документах, которые фиксируют ДТП, нет графы о том, что авария произошла из-за того, что в руках водителя был телефон.