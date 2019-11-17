В Совфеде отреагировали на слова Климкина об успехе Путина в Донбассе

Москва, 17 ноября. Член Совета Федерации Франц Клинцевич прокомментировал заявление бывшего главы МИД Украины Павла Климкина, который назвал разведение сил в Донбассе успехом президента России Владимира Путина.

Ранее экс-глава министерства иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что президент России Владимир Путин добился успеха за счет разведения сил в Донбассе.

Сенатор подчеркнул, что разведение сил и средств на линии соприкосновения в Донбассе является результатом последовательной миротворческой деятельности, которую Россия осуществляла с самого начала гражданской войны на Украине.

«Похоже, что Павел Климкин опять ищет во всем этом какой-то подвох. Привыкший в свою бытность главой МИД Украины жить по формуле: чем хуже, там лучше, он не может, а, вернее, не хочет осознать, что успех Путина в данном случае означает успех всей Украины», — пояснил Клинцевич.

Напомним, 1 октября контактная группа в Минске согласовала «формулу Штайнмайера», которая предполагает отведение сил и средств от линии соприкосновения сторон в Донбассе, а также введение в действие закона об особом статусе. К настоящему моменту отвод сил и средств от линии соприкосновения выполнен в районе населенных пунктов Петровское и Золотое.

В апреле 2014 года власти Украины начали военную операцию против жителей Донбасса, провозгласивших независимость региона после государственного переворота в Киеве. По данным ОНН, с начала гражданской войны на Украине погибли более 14 тысяч человек, еще 23,5 тысячи получили ранения.