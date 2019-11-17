Сирия новости 17 ноября 19.30: в Идлибе уничтожен главарь боевиков, ВС РФ будут патрулировать Тель-Тамр в Хасаке

Сирия, 17 ноября. В Идлибе неизвестными вооруженными лицами уничтожен главарь боевиков. Патрули ВС РФ способствуют разведению противоборствующих сил в Хасаке. Террористы ИГ1 убили представителя местной власти в Ракке. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): вскрыла схроны боевиков в Дамаске и уничтожила боеприпасы.

«Исламское государство1» (ИГ, ИГИЛ1, запрещено в РФ): убивает главу местной администрации в Ракке.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: теряет полевого командира в Идлибе, который был ликвидирован неизвестными вооруженными лицами.

Провинция Дамаск

По сообщению корреспондента SANA, правоохранительные органы Сирии совместно с сотрудниками армейских подразделений страны смогли выявить в юго-западной части провинции Дамаск и рядом расположенной с ней северной части провинции Эль-Кунейтра несколько крупных тайников оружия. После вскрытия схронов, из них было изъято большое количество автоматического стрелкового оружия и боеприпасов к нему, а также противотанковые мины и медикаменты.

Источником обращается внимание на то, что значительная часть боеприпасов и медикаментов была израильского и западного происхождения. Также поясняется, что обнаруженные тайники принадлежали боевикам, которые в прошлом при отступлении под натиском проправительственных сил часто прятали свое вооружение в надежде вернуть свои позиции в юго-западной части Дамаска и в северной части Эль-Кунейтры.

Помимо этого, источником сообщается, что инженерные подразделения Сирийской арабской армии (САА) уже произвели подрыв боеприпасов, ранее оставленных боевиками в районе Аль-Хама провинции Дамаск, подобным образом уничтожив их.

Провинция Идлиб

Главарь непримиримых боевиков в провинции Идлиб бы убит неизвестными лицами. Так, по сообщению Сирийской обсерватории по правам человека (SOHR), вооруженные лица, чьи личности не были установлены, совершили нападение на командира одного из джихадистских батальонов «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ). Стало известно, что нападавшие устроили для главаря исламистов засаду рядом с его домом в городе Салкин к северо-западу от Идлиба. При этом со ссылкой на свои источники в SOHR указывают на то, что неназванный полевой командир боевиков ранее являлся судьей в тюрьме «Акрабат», принадлежащей «Хайят Тахрир аш-Шам». Также сообщается, что он был родом из города Меядин провинции Дейр-эз-Зор.

В последнее время в провинции наблюдается эскалация вооруженного противостояния. Из-за многочисленных провокаций непримиримых джихадистов, отказывающихся соблюдать режим прекращения огня в демилитаризованной зоне «Идлиб», проправительственные силы начали активно использовать артиллерию и авиацию для противодействия актам вооруженной агрессии джихадистов.

Провинция Ракка

Как сообщается источник в Twitter (@HalabTodayTV) в поселении Аль-Али-Баглия у города Тель-Абьяд в северной части провинции Ракка, произошел теракт. Злоумышленник использовал для совершения преступления заминированный автомобиль, в результате подрыва которого несколько мирных жителей получили ранения. Обстоятельства происшествия выясняются. Ни одна из группировок в Сирии пока не взяла ответственность за данную террористическую атаку. Помимо этого, источник Twitter (@you447rt) сообщает о том, что террористы «Исламского государства» (ИГ — запрещено в РФ), застрелили главу местного совета в районе Аль-Хаджрауаи города Табка.

Ренее курдские террористы смогли захватить новые позиции в данной провинции. Одновременно с этим активные военные действия, бандформирований SDF в этой провинции приводят к дестабилизации ситуации в регионе, чем активно пользуются члены спящих ячеек ИГ для совершения новых терактов.

Провинция Хасака

По сообщению репортера Rojava Network, между курдскими террористами из SDF или бойцами протурецкого ополчения до сих пор не достигнуто соглашение о полном разведении сил в окрестностях городов Тель-Тамр и Абу Расин у сирийской международной трассы M4. Однако, по данным SOHR, благодаря российскому посредничеству, недавно удалось достичь прогресса в решении данного вопроса.

Источником указывается на то, что стороны вооруженного противостояния в провинции Хасака согласились с тем, что Тель-Тамр и трасса M4 будут находиться под контролем российской стороны. В итоге на патрули военной полиции РФ возлагается задача по осуществлению контроля на данных территориях провинции. Также в SOHR отметили, что российский военный патруль сейчас направляется из Амуды в город Дарбасия, но пока неизвестно, остановится он в нем, или продолжит свое движение дальше в направлении Абу-Расина и Тель-Тамр.

В настоящее время SOHR сообщает, что изначально развертывание правительственных сил в данном регионе предполагало, что российский патруль должен был прибыть в Тель-Тамр сегодня. Однако, по последним данным, это событие было перенесено на следующий день.

1 Организация запрещена на территории РФ.