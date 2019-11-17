Как долго МВД будет игнорировать нарушения закона Венедиктовым-младшим?

Главный редактор радио «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов закрыл грудью «амбразуру СМИ», как из пулемета публикующих разоблачительные материалы о его сыне-маргинале. Влиятельный журналист использовал все свои связи, чтобы отмазать своего «сына-зайчишку» от армии, скандалов и вопросов следователей. Подробности читайте в материале нашего издания.

Алексей Венедиктов — старший — человек интеллектуальный, родившийся в интеллигентной семье. После окончания школы поступил в Московский педагогический государственный университет (МПГУ, ранее МПГИ) и некоторое время работал почтальоном, потом учителем в школе. Благодаря кропотливой работе и стечению жизненных обстоятельств стал акционером, известным журналистом, главредом и влиятельной личностью. Иными словами, Венедиктов с самого детства звезд не хватал и понимал: необходимо учиться и много работать, чтобы получить свое место под солнцем.

Однако сын Алексей Венедиктов — младший — другое дело. После рождения он уже был сразу «пригрет на солнышке». Деньги, квартиры, связи, влияние отца позволяли ни о чем не думать и просто «искать себя в жизни». Но где-то на жизненном пути сын главреда «Эха» свернул не туда. Пошел не дорогой накопления интеллектуального капитала и связей ради светлого будущего, а тропкой маргиналов и сомнительных развлечений. Из-за чего стал участником многочисленных скандалов и создал проблемы своему отцу.

Торговля нелегальным алкоголем

Внимание СМИ сфокусировалось на Венедиктове-младшем в мае 2019 года, когда в Сети появилась информация об участии сына главреда «Эха» в нелегальном барном бизнесе в одном из заведений Москвы.

В группе социальной сети «ВКонтакте» под названием «Подслушано Метро Москвы» появилась жалоба на заведение «Гамачная №1. Ежик в тумане», бармен которого, находящийся, предположительно, в состоянии наркотического опьянения, предлагал клиентам провести платеж за купленные товары «черным налом» мимо кассы, то есть на неустановленную банковскую карту или просто в руки. Все без проведения по кассе и выдачи чека. Посетителей возмутил подобный подход, также они заподозрили бармена в продаже нелегального алкоголя, так как в «Гамачной» нигде не было сведений о выданных лицензиях на подобную деятельность. В итоге авторы поста в группе «ВКонтакте» написали заявление в полицию с требованием провести проверку.

Обычный на первый взгляд инцидент получил неожиданное продолжение. Читатели группы опознали в бармене сына главреда «Эха Москвы» Алексея Венедиктова. История стала набирать обороты в Сети, позднее ее разместили на известной площадке «Двач». Однако запись быстро удалили с ресурса. По имеющимся предположениям, из неприятной ситуации сына вытащил влиятельный отец.

Мажоры Родину не защищают

Инцидент с «Гамачной» позволил пролить свет на еще одну «темную и загадочную» историю. Удивление вызвал тот факт, что 18-летний Венедиктов-младший вообще находится в Москве, хотя в России объявлен весенний призыв. ФАН через собственные источники выяснило, что сын главреда числится в списке убывших из страны. Согласно данным, Алексей не подлежит воинскому учету, так как постоянно проживает за пределами Российской Федерации.

Столь странное стечение обстоятельств привело к выводу, что выходец из элитной семьи избегает службы в армии, а отец, используя свои связи, всячески покрывает сына придумками о жизни за границей. Такие возможности у Венедиктова-старшего есть. Ранее в интервью он хвастался, что уже использовал знакомства для вывоза людей за рубеж. Он помогал журналисткам Юлии Латыниной и Ксении Лариной. В ноябре 2018 года он признавался в интервью, что «эвакуировал» своего сына, когда тот имел какие-то проблемы. Учитывая то, что именно тогда Венедиктову-младшему исполнилось 18 лет, речь могла идти об армии.

Удивительно, но на историю с уклонистом не было никакой реакции, несмотря на освещение в СМИ. Главред «Эха Москвы» тактично молчал и не комментировал ситуацию, а правоохранительные органы подозрительно игнорировали публичное сообщение о правонарушении. Журналисты не исключили, что затишье связано с ожиданием окончания весеннего призыва. И, конечно, снова был поднят вопрос связей.

Разжигатель национальной розни

Присутствие Венедиктова-младшего в Москве приковало внимание журналистов. И несколькими днями ранее, после анализа открытой страницы «ВКонтакте», стало известно, чем же на самом деле занимается уклонист в столице вместо марширования по плацу, чистки картошки и несения дежурств.

Выяснилось, что сын главреда ведет жизнь типичного беззаботного мажора. Венедиктов-младший владеет мощным и дорогим автомобилем «Мустанг», на котором постоянно рассекает по московским дорогам. Он нарушает ПДД, создает аварийную обстановку и подвергает чужие жизни опасности. Его лихачество привело к ДТП с автобусом. Правда, мажора это нисколько не заставило задуматься о сути происходящего, что видно по «вычурно грустной» фотографии с аварией, размещенной во «ВКонтакте».

Судя по анимешной приунывшей девочке, единственным потерпевшим в ДТП Венедиктов-младший считает себя. То, что городскому транспорту нанесен ущерб, а люди опоздали по своим делам, его не очень волнует.

Сын известного журналиста не только не стесняется своих поступков, но, похоже, даже гордится ими и выставляет на всеобщее обозрение. Например, ничего зазорного Венедиктов-младший не увидел в демонстрации своей опасной поездки на крыше автобуса по ночной Москве.

Ко всему прочему, Венедиктов-младший не отличается культурой, толерантностью и просто банальным воспитанием. После участия в ДТП на своем «Мустанге» с водителем бюджетного Volkswagen Polo, которым, предположительно, управлял уроженец республики ближнего зарубежья или Кавказа, сын главреда назвал второго водителя и пассажиров «животными», пожелав им смерти. В целом же инцидент с аварией для молодого мажора стал очередным приключением. Такое отношение к обществу, чужим жизням, легкомысленность делает из Венедиктова-младшего настоящего маргинала. Интересно, что после публикации данной информации сын журналиста оперативно закрыл доступ к своей странице во «ВКонтакте». Получается, смелый он только при выкладке фотографий в Сеть.

И в очередной раз становится актуальной тема, почему сын не несет ответственности за свои поступки?

«Папкин зайчишка» Венедиктов-младший

Ответ на этот вопрос есть, и его давал сам отец в одном из интервью. Конечно, тематика той беседы не относилась к его сыну в целом, но отдельный комментарий все объясняет.

Небольшая ремарка. В октябре Венедиктов в эфире радио «Эхо Москвы» комментировал бегство Айдара Губайдулина (подследственный фигурант «московского дела») из России за границу. Главред радиостанции «Эхо Москвы» отметил, что если бы такая ситуация сложилась с его сыном, то он без проблем одобрил бы его побег.

«Но я знаю о последствии. Понятно, что, беспокоясь прежде всего о собственном сыне, я бы ему сказал: «Конечно, беги». Беги, кролик, беги. Но при этом ты понимаешь, что еще 147 кроликов теперь — у них положение ухудшится. Вот какая история», — заявил Венедиктов.

Вполне доступно и понятно. Сын для Венедиктова-старшего — «маленький шкодливый зайчишка», которого надо вытаскивать из различных передряг. И так все происходит. «Папкин зайчик» попался на торговле нелегальным и контрафактным алкоголем — вытаскиваем за уши. Боится взрослых дядек в армии — лоббируем проживание за границей. Попал в ДТП — и тут связи выручат.

В том, что родитель защищает свое чадо, нет ничего плохого. Но до определенных пределов. В связи с этим вскрытые истории семьи Венедиктова актуализируют две проблемы. Первая — бесцеремонное и даже хвастливое использование связей. Все люди понимают, что «отмазать» от армии, запретить или удалить публикации подразумевает оплату или исполнение услуг. В простонародье и по УК РФ это взятка. Почему Венедиктову-старшему позволяется такая линия поведения? И как это вяжется с его образом государственника, борца за светлую «Россию будущего»?

Вторая — игнорирование ситуации правоохранительными органами. Венедиктов-младший должен быть привлечен к ответственности за свои правонарушения. Неужели в МВД не осталось неподкупных и честных людей? Такое положение дел наносит органам репутационный ущерб. Бездействие полиции порождает в обществе безнаказанность и недоверие к властям. Нарушается главенствующий принцип — перед законом все равны. Неужели Венедиктов-младший ровнее? Чтобы вопросов не было, МВД должно проверить сообщения о правонарушениях и в случае установления вины привлечь Венедиктова-младшего к ответственности по закону.