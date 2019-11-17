«Либералы» использовали смерть своего соратника Исаева, чтобы подзаработать

Москва, 17 ноября. Российские «оппозиционеры» устроили отвратительную «пляску на костях» покойного Никиты Исаева.

Самое удивительное, что Исаев был своим в этой «либеральной» тусовке: он занимался пост главы Института проблем актуальной экономики, возглавлял общественно-политическое движение «Новая Россия». Он часто критиковал российские власти, боролся против строительства ЦБК на Рыбинском водохранилище, занимался мусорной проблемой Шиеса.

Исаев умер в поезде Тамбов-Москва в ночь на 16 ноября. Причиной смерти стала сердечно-сосудистая недостаточность и остановка сердца. Однако в соцсетях и блогосфере стали муссировать дикую версию о якобы убийстве Исаева. Оппозиционеры настаивают, что с мужчиной расправились за его критическую позицию.

Возможно, из Исаева пытаются сделать новую «сакральную жертву» по примеру Бориса Немцова и Сергея Магнитского, а потом в его честь назовут какую-нибудь неясную премию, которую будут вручать особенно успешным политикам-русофобам. Так или иначе, как человек он своим либеральным соратникам совершенно не интересен. Для них главное — создать вокруг него нужную легенду, а ради этого они готовы лгать, сколько угодно.

В частности, попыткой извлечь из смерти политика дивиденды отметился ярославский политический Youtube-канал «Волхонский Лайв». Его создатель Михаил Волконский утверждает, что в России «слишком часто умирают от сердца» люди, «которые начали поднимать народ».

Отметим, что Волхонский успел запятнать себя предательством политика Ильи Яшина в 2009 году. В то время блогер был лидером ярославского отделения движения «Объединенный гражданский фронт». Он воспользовался доверием Яшина и подсунул ему ролик, на котором активисты Левого фронта нюхают белый порошок и устраивают оргии с 14-летней девушкой, и все это на фоне флага «Яблока».

Яшин, ни о чем не подозревая, показал видео на пресс-конференции «Провокации против оппозиционных движений». В итоге на него посыпались упреки организаторов и издевки журналистов. А Волхонский в ответ только руками развел: мол, Яшин сам просил рассказать о либералах правду, пишут Nation News.

На «убийстве» Исаева решил хайпнуть и оппозиционный Youtube-канал «Аудиостатьи». По версии авторов этого канала, Исаев никогда не был «настоящим» оппозиционером и хотел «слить» протест, поэтому «убрать» его могли бизнесмены, желающие построить комбинат в Рыбинске. Такая гипотеза впрочем не выдерживает никакой критики, потому что вопрос о строительстве ЦБК был снят еще 12 ноября. Уже изрядно надоевший тезис «о руке Кремля», якобы причастной к смерти Исаева, ожидаемо продвигают и украинские СМИ.

Все это непотребство прокомментировала российский журналист Юлия Витязева. По ее мнению, попытки либералов пропиариться на смерти своего соратника многое говорят о моральном облике нынешней российской «оппозиции».