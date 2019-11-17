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Донбасс сегодня: ВСУ «потеряли» помощь США на круглую сумму, Киев стягивает вооружения

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Донбасс сегодня: ВСУ «потеряли» помощь США на круглую сумму, Киев стягивает вооружения

Донбасс, 17 ноября. Украинские войска ведут обстрелы республик из тяжелых минометов и гранатометов. Из передовой бригады ВСУ пропали приборы ночного видения США на круглую сумму. Комбриги ВСУ скрывают массовое бегство солдат. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Обстрелы населенных пунктов Донецкой и Луганской народных республик из тяжелых минометов, гранатометов и других вооружений продолжаются. За сутки Вооруженные силы Украины произвели 12 обстрелов семи городов и поселков республик. Кроме того, со стороны позиций ВСУ активно велась снайперская стрельба, особенно в районах разведения сил и средств.

Украинская армия перебросила к линии соприкосновения противотанковую артиллерию, сообщили в управлении Народной милиции ЛНР. Разведка луганчан раскрыла в районе села Приволье Луганской области место размещения противотанковой пушки МТ-12 «Рапира» 100-мм калибра. Пушка закреплена за 14-й отдельной механизированной бригадой ВСУ. ОБСЕ тоже зафиксировала данный факт в своих отчетах.

В Луганске не исключили, что в ближайшее время пушка будет использована при обстрелах территории ЛНР так же, как и вооружения, размещенные украинской стороной в населенных пунктах Золотое-2, Попасная и Рубежное. Там разведка ЛНР зафиксировала наличие зенитно-ракетных комплексов «Стрела-10» и боевые машины пехоты ВСУ.

ВСУ «потеряли» американскую помощь на круглую сумму

Комиссия северной оперативно-тактической группировки Операции объединенных сил (ООС) выявила недостачу в 46-й десантно-штурмовой бригаде ВСУ военного имущества почти на миллион гривен. Об этом сообщает управление Народной милиции ЛНР со ссылкой на данные разведки.

За сутки вооруженные силы Украины произвели 12 обстрелов семи городов и поселков республик

По информации НМ ЛНР, в настоящее время украинское военно-политическое руководство пытается провести инвентаризацию военной помощи США. Цель инвентаризации — повлиять на дальнейшее выделение американцами денег и материальных средств, а также показать, что Украине можно доверять.

Однако результаты многочисленных проверок указывают, что западная помощь не залеживается на складах украинской армии, а сразу направляется «по назначению», то есть на продажу. Особой популярностью у «защитников» Украины пользуются присланные из США в качестве военной помощи приборы ночного видения. Именно недостачу «ночников» на круглую сумму обнаружили в десантной бригаде ВСУ, командир которой вместе со своим замом по вооружению вызваны для дачи пояснений. Но пояснения, как правило, однотипны.

«Военное имущество [якобы] уничтожено вместе с позициями во время преступного обстрела со стороны [мифических] террористов».

Комбриги ВСУ скрывают массовое дезертирство с передовой

Украинские командиры скрывают не только факты торговли в ВСУ оружием и техническими средствами, но и массовое дезертирство личного состава с передовой. Яркий пример — результаты работы в 59-й отдельной мотопехотной бригаде ВСУ сотрудников украинской военной полиции. Оказалось, что 22 военнослужащих бригады самовольно оставили часть, но командование не докладывало об этом в штаб, опасаясь разбирательства.

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