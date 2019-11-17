Донбасс сегодня: ВСУ «потеряли» помощь США на круглую сумму, Киев стягивает вооружения

Донбасс, 17 ноября. Украинские войска ведут обстрелы республик из тяжелых минометов и гранатометов. Из передовой бригады ВСУ пропали приборы ночного видения США на круглую сумму. Комбриги ВСУ скрывают массовое бегство солдат. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Обстрелы населенных пунктов Донецкой и Луганской народных республик из тяжелых минометов, гранатометов и других вооружений продолжаются. За сутки Вооруженные силы Украины произвели 12 обстрелов семи городов и поселков республик. Кроме того, со стороны позиций ВСУ активно велась снайперская стрельба, особенно в районах разведения сил и средств.

Украинская армия перебросила к линии соприкосновения противотанковую артиллерию, сообщили в управлении Народной милиции ЛНР. Разведка луганчан раскрыла в районе села Приволье Луганской области место размещения противотанковой пушки МТ-12 «Рапира» 100-мм калибра. Пушка закреплена за 14-й отдельной механизированной бригадой ВСУ. ОБСЕ тоже зафиксировала данный факт в своих отчетах.

В Луганске не исключили, что в ближайшее время пушка будет использована при обстрелах территории ЛНР так же, как и вооружения, размещенные украинской стороной в населенных пунктах Золотое-2, Попасная и Рубежное. Там разведка ЛНР зафиксировала наличие зенитно-ракетных комплексов «Стрела-10» и боевые машины пехоты ВСУ.

ВСУ «потеряли» американскую помощь на круглую сумму

Комиссия северной оперативно-тактической группировки Операции объединенных сил (ООС) выявила недостачу в 46-й десантно-штурмовой бригаде ВСУ военного имущества почти на миллион гривен. Об этом сообщает управление Народной милиции ЛНР со ссылкой на данные разведки.

По информации НМ ЛНР, в настоящее время украинское военно-политическое руководство пытается провести инвентаризацию военной помощи США. Цель инвентаризации — повлиять на дальнейшее выделение американцами денег и материальных средств, а также показать, что Украине можно доверять.

Однако результаты многочисленных проверок указывают, что западная помощь не залеживается на складах украинской армии, а сразу направляется «по назначению», то есть на продажу. Особой популярностью у «защитников» Украины пользуются присланные из США в качестве военной помощи приборы ночного видения. Именно недостачу «ночников» на круглую сумму обнаружили в десантной бригаде ВСУ, командир которой вместе со своим замом по вооружению вызваны для дачи пояснений. Но пояснения, как правило, однотипны.

«Военное имущество [якобы] уничтожено вместе с позициями во время преступного обстрела со стороны [мифических] террористов».

Комбриги ВСУ скрывают массовое дезертирство с передовой

Украинские командиры скрывают не только факты торговли в ВСУ оружием и техническими средствами, но и массовое дезертирство личного состава с передовой. Яркий пример — результаты работы в 59-й отдельной мотопехотной бригаде ВСУ сотрудников украинской военной полиции. Оказалось, что 22 военнослужащих бригады самовольно оставили часть, но командование не докладывало об этом в штаб, опасаясь разбирательства.