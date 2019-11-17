ВСУ подняли флаги США на границе с Донбассом

Луганск, 17 ноября. Военные ВСУ подняли американские флаги над своими позициями возле двух населенных пунктов на территории Луганской Народной Республики. Об этом заявил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

По его словам, 16 ноября «патриоты Украины» вывесили в Луганской Народной Республике флаги США.

«Командиры 14-й и 59-й бригад — полковник Сергей Войченко и полковник Геннадий Шаповалов — приказали вывесить в районе населенных пунктов Крымское и Мироновский», — сказал Иван Филипоненко, подкрепив свои слова соответствующими кадрами.

Он подчеркнул, что американские флаги были установлены перед приездом журналиста Хоффмана Вэйна из американского издания The New York Times‎. Представитель СМИ прибыл в ЛНР «для работы в бригадах, входящих в украинскую оперативно-тактическую группировку «Север». Как считает Иван Филипоненко, Войченко и Шаповалов надеялись на то, что их старания не останутся незамеченными американским корреспондентом, а широкая общественность США «узнает, насколько ее любят и ждут на Украине».

«Такими действиями украинские командиры открыто демонстрируют, под чьим руководством и при чьей всесторонней поддержке ведется война в Донбассе», — объяснил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР.

Напомним, после госпереворота на Украине в 2014 году Донецкая и Луганская области отказались признавать новую власть в Киеве и объявили о своей независимости. Украина ввела на территорию ДНР и ЛНР войска, ополченцам удалось оттеснить ВСУ. Были приняты минские договоренности, но Киев регулярно нарушает пункты соглашения.