Травокур Резник покрывает обвиненного в домогательствах Вишневского

Уличенный в употреблении наркотиков депутат петербургского Закса Максим Резник заступился за своего коллегу — обвиненного в домогательствах к студенткам преподавателя РГПУ им. Герцена и депутата Бориса Вишневского.

Пока руководство вуза закрывает глаза на жалобы жертв, а СМИ отказываются публиковать их истории, Резник и Вишневский покрывают друг друга в любом скандале, пишет Nation News.

Напомним, что ранее в этом году сам Резник оказался в центре скандала в связи с употреблением наркотиков. Соседи засняли, как депутат раскуривает запрещенные вещества на балконе. Он отказался пройти медицинскую экспертизу, в чем его полностью поддержал Вишневский.

Теперь же, когда в центр секс-скандала попал Вишневский, Резник «отдает ему долг», перетягивая внимание СМИ на себя. Например, депутат пытается раскручивать свое предложение сделать должности ректоров МГУ и СПбГУ выборными, используя для этого произошедшую трагедию в Петербурге, где неделей ранее доцент СПбГУ Соколов убил и расчленил свою бывшую студентку и сожительницу.

При этом вину университета в ситуации с Вишневским ни депутат, ни само руководство РГПУ, очевидно, не хотят замечать.

По данным Nation News, Вишневский выбирал студенток, имеющих проблемы с учебой, и, угрожая им отчислением, пытался склонить к интиму. Чтобы сохранить это в тайне, преподаватель угрожал связями и обещал девушкам и их родственникам серьезные проблемы.

Депутат Государственной думы Виталий Милонов считает, что лицемерное поведение «оппозиционных» депутатов связано с нравами их электората, которые руководствуются принципом «свой-чужой».

«Самые отвратительные преступления они готовы прощать тем, кто является их политическими союзниками. К тому же надо понимать, что основная электоральная база у Вишневского и Резника не очень большая, это люди, которые склонны к девиациям, — наркоманы, извращенцы, гомосексуалисты. Так что если они будут осуждать общественно порицаемые вещи, тогда их либеральная база сократится. И те, кто будет выступать за легализацию педофилии завтра, видят свою поддержку сегодня в лице Резника и Вишневского», — заявил Милонов.

Напомним, о домогательствах со стороны Вишневского заявила выпускница РГПУ, которая обратилась в издание Nation News и рассказала, что Вишневский приставал к первокурсницам, которым едва исполнилось 18 лет. Девушка согласилась дать интервью и рассказала о случившемся.

Кроме того, читательница Федерального агентства новостей рассказала свою историю, также обвинив Вишневского в харассменте.