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«Вишневский — вон» требуют пикетчики в Петербурге, вышедшие против домогательств в вузах

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«Вишневский — вон» требуют пикетчики в Петербурге, вышедшие против домогательств в вузах

Санкт-Петербург, 17 ноября. Жители Петербурга устроили пикет в центре Северной столицы, требуя отстранить от преподавательской деятельности депутата городского Законодательного собрания Бориса Вишневского, которого уличили в домогательствах и склонении к интиму студенток Российского педагогического университета имени А. И. Герцена (РГПУ), передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«В вузе не должно быть домогательств и нарушения личных границ», — отметила участница акции.

«Когда находишься в учебном заведении, хочется чувствовать себя в безопасности», — подчеркнул пришедший на пикет петербуржец.

«Вишневский — вон» требуют пикетчики в Петербурге, вышедшие против домогательств в вузах

Молодой человек также напомнил об истории с доцентом Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олегом Соколовым, который сожительствовал с 24-летней аспиранткой и убил ее, а затем расчленил, пытаясь избавиться от тела. Участник акции отметил, что случаев домогательств преподавателей к студенткам очень много, однако обычно их замалчивают.

«Вишневский — вон» требуют пикетчики в Петербурге, вышедшие против домогательств в вузах

Напомним, ранее выпускница РГПУ обратилась в издание Nation News и пожаловалась, что она и несколько ее однокурсниц стали объектами сексуальных домогательств со стороны Вишневского. Девушка сообщила, что депутат приставал к студенткам, которым едва исполнилось 18 лет. После этого студенты провели пикет возле петербургского Закса, а студенческий профсоюз потребовал расследовать домогательства со стороны Вишневского. Позднее другая выпускница РГПУ сообщила, что руководство университета покрывает депутата.

Вскоре девушка, сообщившая о домогательствах, согласилась дать интервью для Nation News. Выпускница рассказала, как Вишневский склонял ее к сексуальной близости.

 
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Источник: Федеральное агентство новостей
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