Гигантский плюшевый медведь остановил Трусову на входе в автобус

Москва, 17 ноября. Известная российская фигуристка Александра Трусова застряла на входе в автобус, пытаясь протолкнуть в салон огромного плюшевого медведя, которого ей подарили болельщики. Соответствующий ролик юная спортсменка опубликовала в Instagram Stories.

Трусова одержала победу на Гран-при России по фигурному катанию, обойдя Евгению Медведеву. Соревнования проходили в Москве в ледовом дворце «Мегаспорт». Еще в первый день турнира поклонники подарили Трусовой гигантского плюшевого медведя. Игрушку приняли тренеры 15-летней спортсменки — Сергей Дудаков и Даниил Глейхенгауз. До окончания соревнований медведь хранился в «Мегаспорте», а после победы Трусова решила забрать подарок и направилась к автобусу, который развозил участников соревнования по домам, передает «Пятый канал».

«Спасибо, мы домой», — подписала видеоролик фигуристка.

Спортсменка закинула передние лапы медведя на плечи, а на ноги игрушки вместо бахил надела пакеты. Затем Трусова пошла к автобусу, при этом гигантская игрушка полностью скрыла фигуристку.

«Как будто он идет сам, да?» — сказала Трусова, повернувшись к камере.

В итоге на входе в автобус у спортсменки возникли затруднения — огромный медведь просто застрял в дверях, что вызвало смех девушки, снимавшей все это на камеру. Однако Трусова все же смогла протолкнуть в салон внушительный подарок, приложив небольшие усилия.

После победы в Москве 15-летняя фигуристка выступит на Гран-при в Турине, сообщает Радио Sputnik. Соревнования пройдут с 5 по 8 декабря.