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Ушаков заявил, что встреча в «нормандском формате» может состояться в этом году

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Ушаков заявил, что встреча в «нормандском формате» может состояться в этом году

Москва, 17 ноября. Саммит в «нормандском формате» может быть проведен до конца этого года. Об этом сказал помощник президента России Юрий Ушаков.

В эфире телеканала «Россия-1» он предположил, что, скорее всего, в 2019 году «вполне будет шанс провести».

«Я не могу сказать конкретные сроки, потому что они еще пока обсуждаются, но, очевидно, в этом году», — отметил Ушаков.

В ответ на вопрос о возможности проведения встречи лидеров «нормандской четверки» на фоне срыва разведения сил в Донбассе помощник президента России подтвердил, что «до конца года [встреча] будет проведена».

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заметил, что прямой взаимосвязи между проведением саммита в «нормандском формате» и принятием закона об особом статусе Донбасса нет.

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