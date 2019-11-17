Украинского комментатора высмеяли за неудачную шутку о матче Россия — Бельгия

Москва, 17 ноября. Украинский комментатор Виктор Вацко, неуместно пошутивший о матче сборных России и Бельгии в рамках девятого тура отборочного тура Евро-2020, подвергся резкой критике болельщиков.

«А за 1:4 дома от сборной Бельгии дают титул чемпиона Европы?» — ядовито пошутил Вацко в своем Twitter-аккаунте.

Юмора Вацко, к его сожалению, микроблогеры не поняли, с сарказмом заметив в ответ, что сборная Украины навряд ли смогла бы показать лучший результат в матче с бельгийцами. Многие с возмущением заявили, что российские футболисты не заслужили подобной критики в свой адрес. Один из юзеров посоветовал Вацко «поскакать» в следующий раз, когда он будет обсуждать игру сборной РФ, «чтобы так казалось еще смешнее».

Другой участник обсуждения заявил, что прошедшая игра не стоит того, чтобы делать из нее трагедию или повод для шуточек, ведь все главные матчи все равно впереди, и подопечные Станислава Черчесова еще покажут себя. Интернет-пользователи напомнили, что внимание таких хейтеров из Украины привлекают именно проигрыши самым сильным сборным.

Как сообщалось ранее, российская сборная досрочно вышла на Евро-2020, обеспечив себе второе место в группе I. 19 ноября пройдет завершающий матч квалификации: россияне сразятся со сборной Сан-Марино.