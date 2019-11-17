Закон о выводе ГТС из «Нафтогаза» вступил в силу на Украине

Киев, 17 ноября. Закон о выводе газотранспортной системы (ГТС) из структуры «Нафтогаза» и создании отдельного оператора вступил в силу на Украине. Соответствующий документ опубликован в официальной газете Верховной рады «Голос Украины».

Закон был принят украинским парламентом 31 октября, а 15 ноября его подписал президент Украины Владимир Зеленский.

«Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования», — говорится в газете.

Без данного закона невозможно сертифицировать независимого оператора ГТС, а в Киеве хотели бы завершить данный процесс до начала 2020 года. Ранее украинский премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что Украина торопится внедрить энергетическое законодательство Евросоюза, чтобы на его основе заключать соглашения с Россией и другими поставщиками газа. Кроме того, в Киеве подчеркнули, что новый оператор ГТС будет полностью принадлежать государству, и компанию не планируют продавать или сдавать в аренду.

План по созданию оператора газотранспортной системы, который не будет зависеть от «Нафтогаза», Украина обновила 18 сентября 2019 года. Киев намеревается передать компании «Оператор ГТС Украины» все ГТС в хозяйственное пользование. Украинское правительство рассчитывает, что «Оператора ГТС Украины» сертифицирует национальный регулятор, а секретариат европейского Энергетического сообщества подтвердит это решение до 1 января 2020 года.