Рим, 17 ноября. Руководство итальянского футбольного клуба «Инвиктасауро» отправило в отставку тренера молодежной команды Массимилиано Риччини после победы над клубом «Марина Кальчо» со счетом 27:0.

Президент «Инвиктасауро» Паоло Броджелли оказался недоволен победой своей команды над футболистами клуба «Марина Кальчо». Президент «Инвиктасауро» выразил уверенность, что подобная победа является проявлением неуважения к сопернику.

«Мы были ошеломлены, когда услышали, что наша юношеская команда обыграла клуб «Марина Кальчо» со счетом 27:0. Это противоречит ценностям юношеского футбола. Необходимо всегда уважать соперника, а сегодня этого не произошло», — пояснил президент «Инвиктасауро».

Кроме того, Броджелли принес извинения клубу «Марина Кальчо», а также объявил о том, что руководство «Инвиктасауро» приняло решение уволить главного тренера Массимилиано Риччини.

«Наши тренеры должны не только тренировать молодых игроков, но и воспитывать их. А этого не произошло», — добавил Броджелли.