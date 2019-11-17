Тренера футбольного клуба в Италии уволили после победы его команды со счетом 27:0

Рим, 17 ноября. Руководство итальянского футбольного клуба «Инвиктасауро» отправило в отставку тренера молодежной команды Массимилиано Риччини после победы над клубом «Марина Кальчо» со счетом 27:0.
Президент «Инвиктасауро» Паоло Броджелли оказался недоволен победой своей команды над футболистами клуба «Марина Кальчо». Президент «Инвиктасауро» выразил уверенность, что подобная победа является проявлением неуважения к сопернику.
«Мы были ошеломлены, когда услышали, что наша юношеская команда обыграла клуб «Марина Кальчо» со счетом 27:0. Это противоречит ценностям юношеского футбола. Необходимо всегда уважать соперника, а сегодня этого не произошло», — пояснил президент «Инвиктасауро».
Кроме того, Броджелли принес извинения клубу «Марина Кальчо», а также объявил о том, что руководство «Инвиктасауро» приняло решение уволить главного тренера Массимилиано Риччини.
«Наши тренеры должны не только тренировать молодых игроков, но и воспитывать их. А этого не произошло», — добавил Броджелли.
Invicta Sauro venció por 27-0 al Marina Calcio en un partido de divisiones juveniles de Italia ????????. Debido al abultado resultado, el presidente del equipo ganador, Paolo Brogelli, decidió echar al entrenador Massimiliano Riccini. pic.twitter.com/GLWhGhJBpP— doble amarilla (@okdobleamarilla) 16 ноября 2019 г.