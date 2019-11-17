Политолог объяснил слова Климкина об успехе разведения сил в Донбассе

Успех процесса разведения сил в Донбассе — это заслуга президента России Владимира Путина, считает экс-глава украинского МИД Павел Климкин. Бывший министр иностранных дел, который во время своего пребывания на этом посту без устали ругал Россию, находит «прискорбным» тот факт, что у российского лидера «много успехов». Федеральное агентство новостей пообщалось с политологом Международного института гуманитарно-политических исследований Владимиром Брутером, чтобы узнать подоплеку странного заявления Климкина.

«Риторика бывшего министра иностранных дел Украины не имеет достаточных оснований, — заявил собеседник ФАН. — При чем тут Путин? Украина давно хотела прекратить эту изматывающую, бессмысленную войну, и с этой точки зрения разведение сил в Донбассе — это победа украинского президента, а не нашего, хотя он тоже выступает за мир. Однако понятно, что Климкин имел в виду: по его мнению (а это мнение, не будем забывать, члена команды [бывшего президента Украины Петра] Порошенко), долгожданный мир содержит в себе элементы капитуляции».

Климкин, очевидно, рассчитывал, что мир наступит тогда, когда он въедет на танке в Донецк, считает Брутер. Но тогда это был бы не мир, а банальная аннексия Украиной фактически независимого Донбасса. Теперь же стороны конфликта имеют возможность договариваться практически на равных.

«Этот человек не очень адекватен и постоянно выдумывает какие-то глупости, — сказал политолог о бывшем главе украинского МИД. — Комментировать Климкина — делать очень большие реверансы в его сторону, он их не заслужил».

Если же Климкин считает, что у России много успехов в отношении Украины, то пускай спросит себя сам, как он смог такое допустить, будучи министром иностранных дел, добавил Брутер.

Затронув тему установления мира в ДНР, политолог заметил, что с украинской стороны имеет место не столько разведение сил, сколько его имитация: оставшиеся в приграничных зонах националисты хоть и не имеют тяжелого вооружения, но все же представляют из себя силу, которую в короткий срок можно оснастить всем необходимым для ведения войны.

Напомним, затянувшийся контрольный вывод войск из населенных пунктов Золотое и Петровское является условием для дальнейших дипломатических встреч в «нормандском формате» ради урегулирования ситуации на Украине. В то же время ДНР уже полностью переместила свои войска на отведенные ей трехсторонней контактной группой позиции.