Лукашенко опроверг планы по созданию альянса с Россией против Польши

Минск, 17 ноября. Минск не намерен создавать альянс с Москвой, чтобы «выдвинуть танки» в Польшу. Соответствующее заявление сделал белорусский президент Александр Лукашенко.

На брифинге с журналистами, который прошел в воскресенье, он призвал журналистов не писать о том, что создается «с Россией какой-то альянс», чтобы выдвинуть танки против Польши.

«Никогда этого не будет», — подчеркнул Лукашенко.

По словам белорусского президента, он общался с главой украинского государства Владимиром Зеленским и заявил, что Минск угрожать Киеву силой никогда не будет.

Ранее Лукашенко отметил, что Польша совершила «грубейшую ошибку», отказавшись пригласить РФ на мероприятия, приуроченные к годовщине начала Второй мировой войны.