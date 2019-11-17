Без дырки в туалете, но с душем и шторками — репортаж ФАН из инновационного вагона

Двенадцатый вагон впервые вышел в рейс 12 ноября, чтобы ровно через сутки стартовать с Казанского вокзала Москвы в составе поезда №12. Такая вот счастливая дюжина и столько же новых впечатлений от инновационного вагона, который лично протестировал колумнист Федерального агентства новостей, блогер Вадим Манукян во время поездки на поезде №12 из Москвы в Ростов-на-Дону.

Дюжина впечатлений, или Культурный шок. Колонка Вадима Манукяна

Культурный шок

Эта дюжина меня буквально преследовала: 12 ноября я приобрел билет на поезд №12 Москва — Анапа, который уже к ночи должен был доставить меня в Ростов-на-Дону. Почему я взял билет именно на этот поезд? Во-первых, это фирменный поезд, во-вторых, он самый быстрый на маршруте. Действительно, чуть больше полусуток — и ты у цели, тогда как другие пассажирские составы покрывают тот же маршрут более чем за сутки. Сразу вспомнилась фраза из фильма «Формула любви», где барин просил подковать лошадь: «За день это сделать, оказывается, легко, а за неделю — практически непосильная задача». Так и с поездами: некоторые едут, а некоторые — больше стоят на полустанках.

Но наш поезд №12, конечно, не из их числа.

Итак, подхожу к своему вагону и не вижу привычных овальных дверей с выдвижной лестницей, которыми сегодня оснащено большинство плацкартных вагонов. Закралась мысль — а не плацкарт ли это старого типа? Однако проверявшая билеты проводница Татьяна Чиженко развеяла мои опасения.

А дальше — у меня случился культурный шок. Такого плацкарта мне еще видеть не приходилось!

Шторки для сна возле каждого места, даже на боковушках, лестницы и одновременно упор для ног в импровизированном купе. И это только начало. Судя по реакции других пассажиров, шок был не только у меня. Мои попутчики начали активно изучать диковинный вагон, о котором все только слышали, но вживую большинство никогда не видело.

Чиженко рассказала, что сама впервые едет в инновационном вагоне, что еще вчера, перед тем, как состав должен был выйти из Ростова-на-Дону, некоторые детали были в заводской упаковке. А сосед по «купе» сообщил, что я всего лишь второй пассажир на этом месте, впрочем, как и все остальные. То есть из Москвы состав стартовал с пассажирами впервые.

Инновационный вагон: проверено на себе

Подробнее рассказать об инновационных вагонах я попросил начальника поезда Ольгу Рожкову. Оказалось, в режиме тестирования состав с такими вагонами эксплуатируется уже с мая 2019 года на маршрутах Москва — Ростов №020 и Москва — Анапа №012.

Начиналось все с одного вагона. В августе добавились еще три. Однако, поскольку у вагонов еще не истек гарантийный срок, любые выявленные дефекты вынуждают отправлять их обратно производителю — на Тамбовский вагоноремонтный завод. Таким образом, все вагоны снова выходят на маршрут в нынешнем ноябре.

Ольга Рожкова сообщила, что пассажирам инновационные вагоны очень нравятся из-за возможности индивидуального зонирования посадочных мест при помощи шторок для сна. Также она рассказала, что новые вагоны неспроста похожи на вагоны старого типа. Дело в том, что эти вагоны прошли капитальный ремонт, получив массу дополнительных приспособлений и функций.

Гигиена не по-советски

Поездные туалеты со специфическим «ароматом» и дыркой в полу, через которую все, что нужно и не нужно, вываливалось на рельсы, — классика отечественной железной дороги. Как и отсутствие возможности хоть как-то соблюсти гигиену в пути. Однако поездная «гигиена по-советски», точнее, ее отсутствие, постепенно уходит в прошлое.

Туалеты в инновационных вагонах расположены по привычной советской схеме: один находится в начале, один — в конце. Однако ничего общего со своими «классическими» предшественниками они не имеют. Во-первых, в новом туалете нет привычного неприятного запаха. Во-вторых, никаких дырок в полу: кабина оборудована биотуалетом с вакуумным сливом. Но самое интересное, что в мгновение ока унитаз может превратиться в биде благодаря тому, что рядом висит мини-душ.

Умывание меня тоже приятно удивило. Подставляешь руку над раковиной — на ладони оказывается пенка с очень приятным запахом. Затем, после того, как подставил руки под кран, сенсорная система начинает подачу воды. После завершения мытья система автоматически включает мощную сушилку для рук. Всего 10 секунд — и руки полностью высушены.

При желании пассажир может воспользоваться мини-душем для различных гигиенических процедур, хотя, на мой взгляд, это довольно сомнительное удовольствие. Но если для вас гигиена важнее нескольких десятков рублей, то цивилизованный выход есть. В туалетной комнате мое внимание привлекла реклама, в которой говорилось, что в поезде предусмотрена новая услуга для всех желающих: возможность воспользоваться душевой кабиной. Всего 150 рублей — и проводник вам выдает шапочку и мочалку, гель для душа и шампунь, а также специальное полотенце. Мыться под таким душем одно удовольствие, все очень удобно, так как речь идет об отдельной кабинке. Есть такая кабинка только в одном вагоне, ну и, разумеется, подобная услуга входит в стоимость билета в купе повышенной комфортности.

Титан и чай в подстаканниках? — Пожалуйста!

Однако вернемся к особенностям инновационного вагона. Вместо привычного титана, который в моем детстве называли «котлом-самоваром», теперь кипяток каждый желающий может налить из встроенного кулера-кипятильника. Есть и классика отечественных поездов — чай в граненых стаканах в подстаканниках, о которых многие вспоминают с ностальгией.

Есть и многое другое. Например, родители с грудными детьми могут воспользоваться пеленальным столиком.

Капсульный отель в плацкарте

Отмечу, наличие шторок на каждом месте повлияло на пассажиров магическим образом. Все сразу застелили полки постельным бельем и закрылись, чтобы остаться один на один в своем маленьком мирке. На мой взгляд, из-за этого инновационные вагоны, особенно вечером, очень напоминают капсульные отели.

Внизу возле каждого места встроены стильные розетки и USB-порты. Возможность подключить гаджеты предусмотрена и на верхних полках.

Помните привычные металлические ограждения, которые не только предохраняют от падения с верхних полок, но и давят в бок во время сна? Так вот, можете о них забыть. В новом вагоне красивое и удобное ограждение для вторых полок находится у изголовья. Кроме того, по всему периметру верхнюю полку окаймляют небольшие бортики, так что даже ваше полотенце не упадет сверху на лицо соседу снизу.

В вечернее время, когда отключается верхнее освещение, о чудо: каждый пассажир может индивидуально регулировать свет при помощи выключателя, который включает индивидуальный светильник. Больше не приходится спать всю ночь под централизованным освещением.

Но и это еще не все. На вторых полках теперь появился столик для стаканов и бутылок. Да, для того, чтобы попить воды, больше не приходится тянуться вниз за бутылкой.

Прогуливаясь по вагону в ночное время, вы больше не увидите свисающих ног: лестницы-упоры и индивидуальные шторки отлично выполняют свои функции, обеспечивая комфорт и приватность.

Еще немаловажный момент: в инновационном вагоне идеально работает система отопления-кондиционирования. Никто не задыхается и не замерзает. Круглосуточно поддерживается оптимальная температура.

Так что от всей души желаю каждому совершить поездку в таком инновационном вагоне. Как говорится, опробовано на себе. Ездить в плацкарте больше не страшно. В таком вагоне действительно удобно, после поездки больше не чувствуешь себя уставшим участником реалити-шоу. Очень надеюсь, что скоро инновационные вагоны появятся на всех маршрутах.