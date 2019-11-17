С-400 заступят на боевое дежурство в Турции до весны 2020 года

Дубаи, 17 ноября. Зенитная ракетная система С-400 заступит на боевое дежурство турецкой армии до весны 2020 года. Об этом сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев на выставке в Дубае.

Он отметил, что контракт по российским комплексам С-400 для Турции реализуется в штатном режиме. До конца 2019 года планируется завершить обучение турецких специалистов.

«К весне система будет уже на боевом дежурстве. У нас все идет по плану», — цитирует слова Дмитрия Шугаева РИА Новости.

Ранее руководитель Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир заявил, что Анкара не собирается отказываться от российских комплексов С-400, несмотря на угрозу введения санкций со стороны США. Он рассказал, что турецкие специалисты продолжают обучение в России, и турецкие военные будут обслуживать С-400 самостоятельно.

Второй этап поставок С-400 в Турцию был завершен в сентябре 2019 года. Поставки российских систем ПВО вызвали кризис в отношениях Турции и США.

Штаты выступают против сделки Москвы и Анкары по С-400. Вашингтон требовал от своего партнера по НАТО отказаться от контракта и взамен приобрести американские комплексы Patriot. Анкара отказалась идти на уступки.