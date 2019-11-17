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Украинские корабли исключили из списка вещдоков в деле о «керченской провокации»

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Украинские корабли исключили из списка вещдоков в деле о «керченской провокации»

Москва, 17 ноября. Участвовавшие в керченской провокации корабли ВМСУ исключили из списка вещественных доказательств по делу о нарушении российской границы 24 украинскими моряками. 

О таком решении российских следователей сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. Адвокат Николай Полозов, представляющий интересы моряков ВМСУ, в свою очередь напомнил, что все 24 украинских военнослужащих вернулись домой еще в начале сентября этого года в рамках обмена с РФ удерживаемыми лицами, а решение о том, что Россия также должна передать Киеву конфискованные корабли было вынесено трибуналом ООН по морскому праву.

Ранее СМИ сообщали, что Москва и Киев планируют осуществить процедуру передачи кораблей до проведения саммита в «нормандском формате». Накануне в МИД России заявили, что украинская сторона может забрать свои корабли «в любой момент», гарантируя при этом их сохранность как вещественных доказательств.

Напомним, речь идет о малых бронированных катерах «Бердянск» и «Никополь», а также буксире «Яны Капу». Близкие к переговорному процессу источники газеты «Коммерсантъ» утверждают, что процесс передачи будет проходить в  открытом море: задержанные корабли будут отбуксируют к мысу Тарханкут в нейтральных водах Черного моря, а там их  встретят три буксира Украины. При этом  «Бердянск» «Никополь» и «Яны Капу» вернут со штатным оружием, но без боеприпасов. Личное оружие моряков ВМСУ,  рации и судовые документы останутся вещественными доказательствами в деле. Сегодня в Сети уже появилось видео прохода задержанных украинских кораблей под Крымским мостом.

Напомним, инцидент в Керченском проливе произошел 29 ноября 2018 года. Три военных корабля ВМСУ «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили границу РФ в Черном море и, совершая опасные маневры, двинулись в сторону Керченского пролива. При этом они игнорировали законные требования российских пограничников о немедленной остановке.

В результате все три судна были задержаны, а украинских моряков арестовали по решению Киевского районного суда Симферополя. Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент в Керченском проливе провокацией бывшего президента Украины Петра Порошенко. Теперь же из-за решения пятого президента Украины послать катера в Керченский пролив Порошенко стал фигурантом уголовного дела о госизмене.

 

 

 

 

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Источник: ТАСС
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