Москва, 17 ноября. Прямой взаимосвязи между проведением саммита в «нормандском формате» и принятием закона об особом статусе Донбасса нет. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

В интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1» Песков отметил, что «нормандская четверка» не понимает, как Украина будет согласовывать с Донецкой Народной Республикой и Луганской Народной Республикой новый закон об особом статусе Донбасса.

«Это такой краеугольный закон, а главное, его предстоит согласовать с ДНР и ЛНР, а до сих пор Киев исключает прямые контакты. Как они будут согласовывать, в каком формате? То есть тогда появится больше вопросов», — сказал Песков.

Общественный и политический деятель Донецкой Народной Республики, основатель батальона «Восток» Александр Ходаковский в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей сказал, что встреча в «нормандском формате», запланированная на 9 декабря 2019 года, скорее всего, не принесет существенных результатов.

Напомним, в 2014 году на Украине началась гражданская война. Тогда Донецкая и Луганская области отказались признавать установившуюся после государственного переворота власть в Киеве, объявив о своей независимости. Украина ввела на территорию ДНР и ЛНР войска. Принятые для урегулирования конфликта минские договоренности регулярно нарушаются Киевом.