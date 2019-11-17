Индийские СМИ оправдали покупку французских Rafale вместо российских Су-30МКИ

Нью-Дели, 17 ноября. Индийские СМИ оправдали покупку французских истребителей четвертого поколения Rafale вместо российских самолетов Су-30МКИ. Rafale якобы превосходят истребители РФ по характеристикам, пишет индийская газета The Economic Times.

По данным индийской газеты, вооружение Rafale якобы превосходит все остальное вооружение в регионе, поэтому Индия получит возможность поражать пакистанские самолеты на большом расстоянии, оставаясь при этом незамеченной.

Преимуществом Су-30МКИ над французскими самолетами издание назвало низкую стоимость, при этом авторы не обозначили ключевые характеристики российских истребителей, превосходящие Rafale. Так, максимальная скорость полета на большой высоте у Су-30МКИ составляет 2125 километров в час, а у французских истребителей — 1915 километров в час. Кроме того, у российских истребителей выше боевой радиус — 1,5 тысячи километров против 1,389 тысячи у Rafale. Также показатель вооружения у Су-30МКИ составляет 8,5/10, а у Rafale — 7,8/10. При этом российские истребители были выпущены на 15 лет раньше, чем французские.

Отметим, что на вооружении у Индии уже стоят порядка 250 российских Су-30МКИ. В рамках соглашения, подписанного между Индией и Францией три года назад, Нью-Дели закупит всего 36 Rafale. Французские самолеты будут поступать в Индию небольшими партиями с 2019 по 2022 год.