СК РФ продолжает расследование 12 уголовных дел по хищениям на «Восточном»

Москва, 17 ноября. Следственный комитет России продолжает выявлять нарушения при строительстве космодрома «Восточный». Как сообщили в пресс-службе ведомства, расследование 12 уголовных дел, связанных с хищениями на данном объекте, продолжается.

В ведомстве рассказали, что в суд направлено уже 42 уголовных дела о растратах, мошенничестве и злоупотреблениях должностными полномочиями. В отношении 58 лиц вынесены приговоры. Осужденные получили до 11,5 лет лишения свободы.

По информации СК РФ, по уголовным делам осуждены: экс-глава ФГУП «Дальспецстрой» Юрий Хризман, главный бухгалтер предприятия Владимир Ашихмин, бывший замначальника ФГУП «Главное управление специального строительства по территории ДФО при Федеральном агентстве специального строительства» Михаил Гельман и бывший глава ФГУП «Спецстройтехнологии» Александр Никитин. Отмечается, что Хризман причинил государству ущерб на сумму 5,2 миллиарда рублей, Никитин — на сумму 665 миллионов рублей. На стадии следствия государству были возмещены более 1,5 миллиарда рублей.

«Продолжается расследование 12 уголовных дел, связанных с хищениями на космодроме «Восточный», в том числе уголовное дело в отношении экс-директора главного военно-строительного управления №6 Юрия Волкодава», — говорится в сообщении Следственного комитета России.

В ведомстве добавили, что предпринимаются все необходимые меры, направленные на возмещение ущерба государству.

Ранее источник сообщил, что генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин ввел жесткий контроль за строительством космодрома «Восточный» и расходом бюджетных средств.

Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства констатировал, что, несмотря на десятки уголовных дел о хищениях при строительстве «Восточного», порядка там до сих пор нет. Российский лидер подчеркнул, что средства при выполнении гособоронзаказа должны быть потрачены строго на указанные цели, а информации об их расходовании должна быть прозрачной.