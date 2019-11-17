Украинские радикалы смогут рассчитывать на повышенные пенсии и «исключительные льготы»

Верховная рада Украины в первом чтении одобрила законопроект, предусматривающий предоставление статуса участников боевых действий (УБД) боевикам праворадикальных вооруженных формирований, включая запрещенный в РФ «Правый сектор»1 и батальон «Азов». Согласно официальной информации, нововведение призвано «установить социальные гарантии» для всех подразделений, воевавших в Донбассе, а также «восстановить справедливость» в отношении «защитников», которые принимали участие в АТО на протяжении не менее 30 календарных дней. Средства на обеспечение указанных гарантий будут выделяться из местных бюджетов. По мнению независимых аналитиков, подобная практика лишь подстегнет правые настроения на Украине. В сложившейся ситуации разбирался корреспондент Федерального агентства новостей.

В комментарии журналистам президент Украины Владимир Зеленский не стал скрывать своего удовлетворения действиями украинских законодателей, поскольку ранее боевики не могли получить документов УБД и пользоваться всеми льготами «героев».

«Это было несправедливо, и такую несправедливость народные депутаты исправили, сказав свое «да» положению, которое нужно было принять еще пять лет назад», — заявил он.

Предполагается, что в том случае, если упомянутое положение под номером 2045-1 будет ратифицировано депутатами на ближайшем заседании парламента Украины в целом, уже с 1 января 2020 года более 30 тысяч человек, воевавших в Донбассе в составе нерегулярных армейских частей, получат так называемый «полный льготный пакет».

«Таким образом, боевики «Правого сектора» (запрещен в России. — Прим. ФАН), «Азова», «Тризуба Степана Бандеры» (запрещен в России. — Прим. ФАН) и «Карпатской Сечи» будут избавлены от необходимости оплачивать коммунальные услуги и получат право бесплатного проезда в транспорте, — сказал ФАН киевский юрист Виктор Барчук. — Помимо прочего, они смогут претендовать на ежегодное оздоровление в самых престижных украинских и зарубежных санаториях и даже на обеспечение жилплощадью».

По словам эксперта, такие перспективы наверняка вызовут недовольство общественности на всей территории страны.

Уже вызвали. Так, представители сразу нескольких неправительственных организаций Украины обратились к властям с призывом хорошенько подумать, прежде чем отдавать новоиспеченным «ветеранам» государственные средства.

«Лично я четыре года подряд обиваю пороги инстанций в надежде получить статус переселенца, при этом мне не выделили даже минимальной пенсии, — говорит бывший житель Снежного (Донецкая область), активист инициативной группы «Взаимопомощь» 70-летний Иван Михайлович. — Сейчас живу под Киевом на деньги, которые мне платят в церковном приходе за символический труд. Почему же эти (было употреблено нецензурное слово. — Прим. ФАН), которые бегают с бандеровскими флагами и факелами, теперь получат право окончательно сесть на шею государству?»

Подобное настроение наблюдается и среди целого ряда украинских чиновников на местах.

«Моего сына зверски избили неонацисты из «Национального корпуса» только за то, что он появился в общественном месте в курточке, на которой было написано «Россия», — жалуется в доверительной беседе с корреспондентом ФАН высокопоставленная сотрудница управления пенсионного фонда в Черниговской области Юлия Трофимовна. — Как я теперь буду визировать документы на выделение этим людям материальной помощи и ежемесячного содержания?»

Ей вторит представитель территориальной общины небольшого населенного пункта соседней, Житомирской области Владислав С.

«У нас нет денег для того, чтобы предоставлять какие-либо исключительные льготы, — констатировал он. — В Донбасс я этих людей не посылал. Пусть платят те, кого они там защищали от призрачных «агрессоров».

Как бы там ни было, новая парламентская политика явно пришлась украинским радикалам по душе. На популярном у крайне правых «ветеранов» форуме во Всемирной паутине появился пост под громким названием «Нам скоро заплатят сполна». Несмотря на то, что сообщение впоследствии было удалено его же создателями, догадаться о его содержании было несложно.

«Нет никаких сомнений, что в поисках новых льгот и пенсий в Донбасс отправятся сотни «добровольцев», — предположила социальный психолог Елена Мильто.

Опровергнуть это предположение на Украине в данный момент некому.

1 Организация запрещена на территории РФ.