Лукашенко назвал грубейшей ошибкой отказ Польши пригласить РФ на годовщину Второй мировой

Минск, 17 ноября. Польша совершила «грубейшую ошибку», отказавшись пригласить Россию на мероприятия, приуроченные к годовщине начала Второй мировой войны. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов в Минске.

«Если хотите знать мое мнение по поводу того, что не пригласили президента России, я должен сказать, это была грубейшая ваша ошибка», — цитирует слова Лукашенко РИА Новости.

Президент Белоруссии напомнил, что все советские республики сыграли большую роль в освобождении Польши от нацизма.

«И вдруг не пригласить… Вы поступили неправильно», — резюмировал Александр Лукашенко.

Как заявляли в августе польские СМИ, Александр Лукашенко отказался приехать в Варшаву на торжества по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны, так как на данное мероприятие не был приглашен президент России Владимир Путин. Польша отказалась приглашать Россию, объяснив свое решение тем, что 1 сентября 1939 года СССР еще не принимал участия в войне, а годовщину республика хочет отметить лишь с теми странами, с которыми тесно сотрудничает сегодня.

МИД Белоруссии выступил с заявлением, в котором подчеркнул, что определяющий вклад в общую победу над нацизмом внесли все народы СССР, а «трактовать иначе и разделять вклад союзных республик в общую победу как минимум исторически неверно». Пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Белоруссии Анатолий Глаз обратил внимание, что в Варшаву не пригласили Казахстан, страны Центральной Азии и Россию.