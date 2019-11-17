Лукашенко назвал прогрессом визит в Белоруссию наблюдателей без подготовленной «болванки»

Минск, 17 ноября. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что будет разочарован, если западные наблюдатели не признают проходящие в стране парламентские выборы демократичными.

«Я буду весьма разочарован в их ангажированности», — сказал белорусский лидер.

По словам Лукашенко, то, что западные наблюдатели приехали на выборы в Белоруссию без готового решения, — это уже хороший знак.

«Это уже прогресс, что они не приехали с заранее подготовленной «болванкой», что «выборы плохие, мы их не признаем», — подчеркнул президент Белоруссии.

Как отметил Лукашенко, на Западе поняли, что Белоруссия — центр Европы, поэтому нужно, чтобы эта страна оставалась «мирной и не создавала никому проблем».

Напомним, выборы в Палату представителей Национального собрания проходят в 110 округах Белоруссии. От каждого округа будет выбран один депутат. Всего на место в белорусском парламенте претендуют 513 человек. За депутатов могут проголосовать свыше 6,88 миллиона избирателей.

Отметим, что в 2020 году в Белоруссии пройдут президентские выборы. Ранее Александр Лукашенко сообщил, что намерен баллотироваться на пост главы государства. Как подчеркнул белорусский лидер, он не держится за пост президента, однако чувствует обязательство предложить свою кандидатуру избирателям.