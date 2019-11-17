На Украине потребовали не допустить прекращения расследования дел Майдана

Киев, 17 ноября. Украинские активисты и общественники призвали президента Владимира Зеленского не допустить прекращения расследования дел о гибели людей на Майдане в Киеве.

Адвокатская совещательная группа, представляющая интересы родственников погибших в ходе расстрелов на Майдане в 2014 году, призвали президента Украины Владимира Зеленского не допустить остановки расследования преступлений, совершенных во время протестов в Киеве в 2013-2014 годах. Кроме того, общественники заявили о необходимости созвать внеочередную сессию Верховной рады для принятия закона, который позволит сохранить следствие по делам Евромайдана.

По словам представителей адвокатской совещательной группы, следствие по делам Майдана может остановится 20 ноября, так как депутаты Верховной рады «не успели» внести и принять необходимые поправки в закон, регулирующий полномочия Государственного бюро расследований (ГБР) Украины.

Напомним, в ноябре 2013 года в Киеве начались массовые протесты, которые привели к государственному перевороту и кровопролитной гражданской войне на Украине. Во время массовых беспорядков в феврале 2014 года на Майдане погибли более 100 человек. Новые украинские власти возложили ответственность за гибель людей на экс-президента Украины Виктора Януковича и силовиков. Однако Янукович и бывшие руководители украинского министерства внутренних дел отрицают свою причастность к гибели людей на Майдане.