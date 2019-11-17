Спонсор карманной «оппозиции» Ходорковский пригрел блогера Дудя



Москва, 17 ноября. Беглый судимый олигарх, а также известный спонсор российских «оппозиционеров» Михаил Ходорковский пригрел новую «марионетку». Ею оказался блогер Юрий Дудь.

Самолюбие блогера потешили «высокой наградой»: премией «Профессия — журналист» (ее организатором является фонд «Открытая Россия», существующий, опять же, на деньги Ходорковского. — Прим. ФАН). В список лауреатов Дудь попал за документальный фильм «Беслан. Помни» в номинации «Видеодокумент».

К слову, помимо Дудя, в отряд «карманных публицистов» Ходорковского входят сотрудники радиостанции «Эхо Москвы» Александр Невзоров и Юлия Латынина, бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман и музыкант Сергей Шнуров. Но экс-главе ЮКОСа, очевидно, этого мало, поэтому он решил пополнить свою команду марионеток, готовых по отмашке пытаться расшатывать ситуацию в России.

Ранее с резкой критикой фильма Дудя выступил российский телеведущий Владимир Соловьев. Он прямо назвал блогера «проектом Ходорковского». Соловьев указал на то, что Дудь не имеет ни малейшего представления о том, что происходило в Беслане, а те, кто знает об этой трагедии «не понаслышке», обязательно поймут, в чем ложь блогера.

В частности, Соловьев указал на то, что в фильме Дудь утверждает, будто боевики были якобы готовы опустить заложников, если власти выполнят их условия. В эфире он зачем-то использует комментарий бывшего ректора Российской экономической школы, беглого экономиста Сергея Гуриева, который, по мнению Соловьева, был нужен просто как человек, «докладывающий про одно из дел Ходорковского».

Все это, по мнению телеведущего, указывает на прямые доказательства связи Дудя с Ходорковским, который вот уже столько лет не оставляет попыток дестабилизировать ситуацию в России: снабжает «оппозиционеров» типа Навального, чтобы те устраивали массовые беспорядки, пишет «Политика сегодня».

К слову, на конференции «Открытой России», где вручили премию Дудю, засветился и одиозный муж юриста ФБК Любови Соболь Сергей Мохов. Появление его на мероприятии более чем ожидаемо, ведь через некросоциолога олигарх спонсирует «ручную российскую оппозицию».

