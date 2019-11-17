Россия и Саудовская Аравия обсуждают условия вступления в силу контракта по С-400

Москва, 17 ноября. Россия и Саудовская Аравия обсуждают условия вступления в силу контракта по поставкам ЗРС С-400 «Триумф». Об этом сообщила официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Мария Воробьева.

Документ по поставкам российской зенитной ракетной системы Эр-Рияду был подписан государствами в 2017 году. Воробьева добавила, что еще несколько стран Ближнего Востока интересуются С-400.

«Обращения всех инозаказчиков, интересующихся этой лучшей в мире системой ПВО, которая на порядок превосходит предлагаемые конкурентами системы и комплексы, будут рассмотрены в установленном порядке», — сказала Мария Воробьева в комментарии РИА Новости.

Приобрести российские системы ПВО хотят многие страны, в том числе и партнеры США. Например, в 2017 году Россия и Турция договорились о поставках российских С-400 Анкаре. США выступают против этой сделки и настаивают, чтобы Анкара отказалась от приобретения данных ЗРС. Власти Турции отказались отступать от принятого ранее решения, и в отместку Вашингтон заморозил участие Анкары в программе F-35.

Несмотря на это, в сентябре 2019 года был завершен второй этап поставок С-400 в Турцию. 16 ноября руководитель Управления оборонной промышленности республики Исмаил Демир заявил, что Анкара не намерена отказываться от российских зенитно-ракетных комплексов С-400, несмотря на угрозу санкций со стороны США.

Напомним, ЗРС С-400 «Триумф» — современный комплекс большой дальности, предназначенный для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия. Также данную систему можно применять против наземных объектов. Дальность действия «Триумфа» — 400 километров. Возможности комплекса позволяют уничтожать цели на высоте до 30 километров.