Читательница ФАН прислала в редакцию свою историю харассмента

Москва, 17 ноября. Читательница Федерального агентства новостей прислала на почту редакции письмо, в котором рассказала, что, будучи студенткой, подверглась домогательствам со стороны преподавателя вуза.

На фоне громкого секс-скандала, участником которого стал известный петербургский политик Борис Вишневский, ФАН запустило опрос о домогательствах в учебных заведениях, предложив в свободной форме и на условиях анонимности поделиться своими историями харассмента.

В редакцию пришло очередное письмо от девушки, которая стала жертвой домогательств со стороны преподавателя своего вуза. Девушка решила не представляться. Также она решила не говорить, где и когда это произошло.

Публикуем текст ее письма, который есть в распоряжении ФАН, и напоминаем, что опрос о домогательствах продолжается.

Здравствуйте, решила откликнуться на эту тему, так как имела счастье лично столкнуться с подобным. Во время учебы в моем вузе, гуманитарном и с превалирующим числом девушек в составе студентов, пришлось терпеть недвусмысленные комментарии преподавателя истории во время моего ответа на первом курсе.

В краткости, он перебивал меня, нахваливая мою внешность, протягивал ноги под моими ногами, говорил, что готов задрать мне юбку и прилюдно отшлепать за такой ответ, и в довершение дал мне шлепок, когда я уже выходила из аудитории красная как рак. На тот момент, по моим впечатлениям, всем, или многим из числа интересующихся, было известно, что он настолько самоуверен, что как-то раз на семинаре при всех посадил к себе на колени студентку, поглаживал ей колени и прочие «анекдоты».

Я понимаю, что моя история не сравнится с тем ужасом о сожительницах и прямом склонении к сексу, однако захотелось поделиться. О большем мне неизвестно, также не знаю, знал ли кто-то из деканата/ректората/преподавателей о его манере принимать экзамен у симпатичных студенток. Сама ничего не рассказывала, так как надо мной бы там просто посмеялись, что и так понятно.

Деканат часто с ним конфликтовал, но это все объяснялось его особой требовательностью к студентам и «не таким как все» мастью. Мол, слишком часто «валит». До экзамена он действительно вселял ужас, а после — отвращение. Публично он был, возможно, самым известным и популярным преподавателем этого вуза. Теперь он отстранен по каким-то академическим причинам, типа неимения ученой степени или публикаций. Его имени и названия вуза я не хочу давать, чтобы не подставлять людей, которые мне очень дороги и не виноваты в его поведении.

Возможно, я продолжаю держать голову в песке, хотя мне бы очень хотелось, чтобы требования профессиональной этики не имели исключений для «особых» преподавателей. Надеюсь, эта анонимная перепись выльется в интересный материал. Удачи вам.

Напомним, ранее выпускница Российского педагогического университета имени Герцена (РГПУ) обратилась в редакцию издания Nation News и рассказала, что она и еще несколько девушек стали жертвами домогательств со стороны политолога и депутата Заксобрания Санкт-Петербурга Бориса Вишневского. Девушка, которая представилась Кристиной, поделилась, что неприятная история произошла с ней в 2014 году, когда она училась на первом курсе. Тогда Вишневскому удавалось избегать ответственности благодаря своему статусу.

Сначала девушка взаимодействовала с редакций через письма, однако в итоге очно встретилась с журналистами и дала интервью. Кроме того, на почту редакции ФАН пришло письмо от девушки Алины, которая также поделилась историей о своих студенческих годах и призналась, что стала жертвой домогательств со стороны Вишневского.

Неравнодушные петербуржцы на фоне секс-скандала с депутатом Заксобрания провели несколько одиночных пикетов, тем самым выразив протест против домогательств к студенткам со стороны преподавателей. Глава Российского профсоюза студенческой молодежи Артем Семенов заявил, что вузы не должны покрывать преподавателей, которые причастны к совершению преступлений. По его словам, расследовать домогательства со стороны Вишневского необходимо в обязательном порядке.

Федеральное агентство новостей считает важным не замалчивать факты недопустимого поведения со стороны преподавателей учебных заведений. Учащиеся вузов и выпускники, столкнувшиеся с домогательствами, могут на условиях анонимности прислать на почту редакции Федерального агентства новостей свои истории, благодаря которым можно добиться торжества справедливости и пресечь на корню такое явление, как харассмент. Читатели могут в свободной форме отправить письмо на электронный адрес info@riafan.ru.