Лукашенко назвал условие углубления интеграции с Россией

Минск, 17 ноября. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал условие подписания Минском дорожных карт по интеграции с Россией. По его словам, «ни один документ» не будет подписан в случае противоречия конституции Белоруссии.

Журналисты спросили президента Белоруссии о планах подписания Минском программы по углублению интеграции с Россией и соответствующих дорожных карт. Лукашенко в ответ заявил, что не подпишет дорожные карты, если «не будут решены принципиальные вопросы в экономике».

«Ни один документ мною не будет подписан, если он будет противоречить конституции и фундаментальным принципам… независимости и суверенитету», — передает слова президента Белоруссии РИА Новости.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что намерен баллотироваться на следующих выборах главы государства, проведение которых запланировано на 2020 год. Кроме того, он добавил, что считает глупым менять конституцию Белоруссии в преддверии президентских выборов.

В начале ноября премьер-министр Белоруссии Сергей Румас заявил, что Москва и Минск к 1 декабря подготовят дорожную карту по углублению интеграции двух стран. Он добавил, что встреча по согласованию дорожных карт состоится 19 ноября, сразу же после заседания Совета министров Союзного государства России и Белоруссии.