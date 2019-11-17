Протестующие в Гонконге вооружились луками и катапультами. События дня. ФАН-ТВ

США и Южная Корея отложат учения ради КНДР США и Южная Корея отложат совместные военные учения. Такое решение озвучили министры обороны обеих стран Марк Эспер и Чон Ген Ду на встрече в Бангкоке. Они надеются, что хотя бы так переговоры с КНДР по ядерному разоружению сдвинутся с мертвой точки. Напомним, что совместные учения Vigilant Ace Вашингтон и Сеул запланировали на декабрь, однако против них категорически выступил Пхеньян. Северная Корея опасается, что это накалит и без того напряженную обстановку в регионе. В этом году лидеры США и КНДР встречались уже несколько раз, но заметного прогресса так и не добились. Как на это повлияет перенос военных учений, не известно, ведь маневры не отменены, а лишь отложены на неопределенный срок.

Протестующие в Гонконге вооружились луками и катапультами Для кого вопрос разоружения сейчас уж точно актуален, так это для Гонконга, где не утихают массовые беспорядки. В последнее время протестующие активно вооружаются не только битами и коктейлями Молотова, но и средневековым арсеналом. Они обстреляли полицейских из луков и самодельных катапульт. Правда, в поле битвы улицы Гонконга превратились еще летом, когда местные власти задумали поправки к закону об экстрадиции, что позволило бы выдавать преступников материковому Китаю. Граждане посчитали, что это приведет к политическим репрессиям и даже к потере гонконгской автономии. Самые крупные акции протеста, по разным оценкам, собирали до 2 млн человек и вызвали ожесточенные беспорядки. Пекин в свою очередь считает, что дров в костер подбрасывают и зарубежные политики, в том числе из ЕС и США. В связи с этим Поднебесная не раз требовала от них прекратить вмешательство во внутренние дела Гонконга.

В Саратовской области обрушился жилой дом Трагедией едва не обернулся инцидент в Саратовской области. Сегодня утром в поселке Пробуждение обрушился частный жилой дом, по предварительным данным, там взорвался бытовой газ. Пострадала семья из четырех человек, в том числе один маленький ребенок, — все они госпитализированы. К счастью, обошлось без жертв. Известно, что хлопок раздался, когда один из жильцов включил свет. В распоряжении ФАН оказались кадры, по которым видно, что здание пострадало довольно серьезно, и лишь чудом никто не погиб. Оперативники по-прежнему разбирают завалы и выясняют другие подробности ЧП.