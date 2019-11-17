Опубликовано видео с задержанными украинскими кораблями, покидающими Керчь

Керчь, 17 ноября. Корабли ВМСУ, которые были задержаны после инцидента в Керченском проливе в 2018 году, возвращаются на Украину. Бронекатера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» вышли из Керченской бухты в сопровождении береговой охраны.

Телеканал «Звезда» опубликовал видео с украинскими кораблями, покидающими Керчь. Суда будут переданы Киеву на якорной стоянке.

С момента задержания корабли ВМСУ находились у пирса пограничного управления в Керченской бухте. По пути в воды Украины суда прошли под Крымским мостом, сообщает телеканал «360».

Ранее о финальном этапе возвращения задержанных кораблей ВМСУ сообщил помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак. В МИД РФ, в свою очередь, рассказали, что решение вернуть украинские суда было принято в преддверии саммита в «нормандском формате», который должен состояться 9 декабря в Париже. В российском дипломатическом ведомстве отметили, что условием возврaщения корaблей должны стaть гaрaнтии их сохрaнения в кaчестве вещественных докaзaтельств, пишет НСН.

Напомним, инцидент в Керченском проливе произошел в конце ноября 2018 года. Три военных корабля ВМСУ «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили границу и совершали опасные маневры, несмотря на законные требования российских пограничников о немедленной остановке украинских бронекатеров. В результате все три судна были задержаны, а украинских моряков арестовали по решению Киевского районного суда Симферополя. Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент в Керченском проливе провокацией бывшего президента Украины Петра Порошенко.