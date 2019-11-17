Лукашенко намерен баллотироваться на выборах президента в 2020 году

Минск, 17 ноября. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что намерен баллотироваться на следующих выборах главы государства, которые запланированы на 2020 год. Об этом он рассказал, отвечая на вопросы журналистов после голосования на выборах депутатов Палаты представителей.

Лукашенко отметил, что не держится за пост президента, однако считает для себя обязательным предложить избирателям свою кандидатуру.

«Я обязательно предложу свою кандидатуру, а люди сделают выбор», — сказал Александр Лукашенко.

Ранее Лукашенко заявил, что считает глупым менять конституцию Белоруссии в преддверии президентских выборов. По его словам, спешка в вопросе внесения изменений в основной закон государства неприемлема.