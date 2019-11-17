Глава Федерации автовладельцев рассказал, как снизить число аварий в России

Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий (ДТП) отмечается 17 ноября. Согласно информации Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в мире в ДТП погибают 1,35 миллиона человек. В России, по данным ГИБДД, в 2018 году на дорогах случилось более 168 тысяч аварий, в которых скончались более 18 тысяч человек, а почти 215 тысяч получили различной степени повреждения и увечья.

Федеральное агентство новостей пообщалось с соучредителем и руководителем общественного движения Федерация автовладельцев России Сергеем Канаевым, чтобы узнать, какие меры могут помочь в деле обеспечения безопасности на российских дорогах.

«У нас в стране одно из лучших в мире законодательств по части обеспечения безопасности дорожного движения. Однако организация его исполнения, к сожалению, сильно хромает. Хорошим дополнением мог бы стать контроль общества. Но проблема общественных организаций в целом состоит в том, что работа в них проводится бесплатно — некоторое время люди работают на энтузиазме, а затем все затухает», — считает автоэксперт.

По его мнению, золотой серединой могла бы стать спайка при помощи денежных грантов общественников с государством. Финансирование организаций, состоящих из экспертов и профессионалов, могло бы решить многие проблемы, связанные с мониторингом и контролем за правонарушениями на дорогах без увеличения чиновничьего аппарата.

«Сейчас это, пожалуй, самое перспективное направление в этой области, — заявил Канаев. — На Западе такая форма сотрудничества называется общественно-государственный контроль. Ведь надо понимать, что полноценно воздействовать на что-либо общественные организации не могут — нет полномочий. Их сила состоит больше в том, чтобы обозначать проблемы. Решать же их как раз должны органы государства. И вот такая спайка работает чрезвычайно эффективно».

Затронув тему причин возникновения ДТП со смертельным исходом, собеседник ФАН назвал такие как выезд на полосу встречного движения, качество дорог, пьянство водителей и безответственность пешеходов. В деле последней Канаев особое место отвел пропаганде.

«К сожалению, почти вся работа, направленная на предотвращение ДТП, ведется исключительно с водителями, что в корне неправильно, — считает собеседник ФАН. — Большая ответственность лежит также и на пешеходах. Если человек переходит дорогу в неположенном месте, это может быть совершенно неожиданным для того, кто находится за рулем. Особенно опасной ситуация становится с наступлением зимы — на дорогах лед, и некоторые из них еще и плохо освещены, что в связи с сокращением светового дня делает любое отхождение от правил дорожного движения смертельно опасным».

Он рассказал о французском опыте борьбы с выходками нерадивых пешеходов. Там попытку перехода дороги в неположенном месте фиксируют специальные камеры, после чего сразу же подается звуковой сигнал, под влиянием которого человек возвращается обратно на обочину.

«У нас же контроля за пешеходами практически никакого нет — это сложно, и с ними очень долго возиться, поэтому закон карает прежде всего водителя. Это неправильно, поскольку в таких ДТП всегда два участника: тот, кто за рулем, и тот, кто переходит дорогу. Поэтому пропаганда безопасности дорожного движения среди пешеходов так же важна, как и среди водителей», — резюмировал эксперт.

Напомним, Всемирный день памяти жертв ДТП был введен по предложению Генеральной ассамблеи ООН в 2005 году и с тех пор отмечается в третье воскресенье ноября. Дата появилась для того, чтобы почтить память жертв ДТП и выразить соболезнования членам их семей.