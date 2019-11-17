«Союзмультфильм» рассказал о новых сериях мультфильма «Ну, погоди!»

Санкт-Петербург, 17 ноября. Показ новых серий мультфильма «Ну, погоди!» состоится летом 2020 года. Об этом рассказала председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева.

На VIII Санкт-Петербургском международном культурном форуме она сказала, что в новых сериях появятся дополнительные второстепенные герои.

«Самое интересное то, что добавятся новые персонажи. Они будут второстепенными. Все равно любые события будут происходить с ними на фоне главных событий Волка и Зайца», — пояснила Юлиана Слащева RT.

Она также обратила внимание на то, что нет информации касательного того, кто же займется озвучиванием героев. Глава «Союзмультфильма» подчеркнула, что «Ну, погоди!» — это «бездиалоговый мультфильм, там есть только отдельные фразы и восклицания». Об этом пишут «Известия».

«И мы, конечно, очень внимательно подойдем к сохранению аутентичности этого легендарного проекта», — объяснила Слащева.

Ранее сообщалось, что «Союзмультфильм» планирует выпустить мультсериал о спорте и здоровом образе жизни. Как заметила председатель правления киностудии Юлиана Слащева, студия не выпускала ленты спортивной тематики со времен мультфильмов «Необыкновенный матч» и «Шайбу, шайбу!».

Жителей и гостей Санкт-Петербурга приглашают на выставку «Союзмультфильма», которая будет работать до 30 ноября в культурном пространстве Бертгольд Центр.