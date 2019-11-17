Вручение Соболь премии Магнитского проигнорировала даже либеральная пресса



Москва, 17 ноября. Западные «спонсоры демократии» наградили соратницу одиозного блогера Алексея Навального Любовь Соболь премией имени Магнитского. Награждение прошло в Лондоне 15 ноября. Правда, к большому сожалению юриста ФБК, пресса (даже «либеральная») не обратила на это «достижение» никакого внимания.

В итоге Соболь ничего не оставалось, как похвалиться наградой в соцсетях. СМИ «успехи» протеже Навального проигнорировали. Как уточняет издание Nation News, сама Соболь приехать на вручение премии не смогла, поэтому вместо нее «торговал лицом» на церемонии журналист Владимир Кара-Мурза. Такой выбор был не случаен, ведь он известен своей антироссийской позицией. Кара-Мурзу активно продвигает беглый экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский. Журналист поддерживает отношения с бывшим послом США в России Майком Макфолом. Кроме того, он дружил с покойным сенатором Джоном Маккейном.

Премия Магнитского получила имя одного из сотрудников фонда Hermitage Capital Management. Этот фонд принадлежит Уильяму Браудеру, сотрудничающего с иностранными спецслужбами. Сергей Магнитский обвинялся в соучастии в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере в интересах этого фонда и умер в следственном изоляторе «Матросская тишина».

Чтобы окончательно прояснить, что представляет из себя премия Магнитского, достаточно просто перечислить ее лауреатов. Среди «счастливчиков», в частности, были сам Навальный, на западные донаты устраивающий массовые беспорядки и отмывающий миллионы с помощью своего ФБК. Получили ее и многие русофобные политики, например, Борис Немцов и уже упомянутый выше Маккейн. Награду получил и украинский террорист Олег Сенцов. Последний, как известно, был осужден за попытку организовать теракт в Крыму, однако, по мнению организаторов премии, Сенцов — вовсе не террорист, а яркий пример «защитника гуманистических ценностей».

Отметим, что в октябре западные политтехнологи, оставаясь верными своей традиции поощрять отборных русофобов, признали Соболь «женщиной года». В России это вызвало иронию, ведь теперь Соболь по версии «Би-би-си», стала русофобом мирового масштаба.