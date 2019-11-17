Российских студентов хотят научить противостоять угрозам искусственного интеллекта

Москва, 17 ноября. Спецкурс по работе с искусственным интеллектом может появиться в российских вузах в ближайшее время. Об этом сообщили в аппарате уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой.

«Планируется, что для студентов не только юридического, но и технического профиля в рамках дисциплины по соблюдению прав человека будет создан специальный курс, на котором будут обучать противодействию угрозам, которые таит в себе искусственный интеллект», — рассказали представители омбудсмена.

Дисциплину по соблюдению прав человека разрабатывают по инициативе Москальковой. В аппарате уполномоченного выступают за скорейшее принятие данного курса. Отмечается, что этот курс будут постоянно корректировать и добавлять в него информацию в соответствии с технологическим прогрессом.

Ранее президент РФ Владимир Путин выступил с предложением сформировать этические правила для взаимодействия человека с искусственным интеллектом. Глава государства подчеркнул, что искусственный интеллект обладает огромной силой, и за обладание данной технологией может развернуться одна из самых масштабных гонок в мировой истории. Российский лидер отметил, что «не замечать изменения — значит обесценивать свой потенциал».