Лженаполеон расчленил возлюбленную. Тема недели. ФАН-ТВ

Комплекс Наполеона: заигравшийся во французского императора историк Олег Соколов застрелил и расчленил юную возлюбленную. Заголовками о зверстве в культурной столице пестрят первые полосы не только отечественных, но и мировых СМИ. Вечный доцент, наверняка, был бы счастлив увидеть себя на страницах Paris Match в образе обожаемого им Бонапарта, но уж никак не в роли преступника.

Драматургию своего преступления питерский интеллектуал словно «одолжил» у самого Достоевского. Мрачное ноябрьское утро. Набережная Мойки. По соседству — Юсуповский дворец, где до смерти замучили Распутина, неподалеку — дом старухи-процентщицы, напротив — ресторан «Идиотъ». Из ледяной воды вытаскивают 63-летнего подвыпившего мужчину, с переохлаждением везут в Мариинскую больницу. И тут оперативников ждет настоящий шок: в рюкзаке спасенного — травматический пистолет и отрубленные женские руки. Теперь Соколов — не жертва, а палач.

По собственному признанию, он решил спрятать концы в воду после расправы над своей фавориткой и по совместительству бывшей студенткой. Красавицу, аспирантку СПбГУ, 24-летнюю Анастасию Ещенко ее немолодой любовник застрелил в своей квартире после бурной ссоры. Четыре роковых выстрела в голову из обреза не оставили ей ни малейшего шанса выжить, а дальше — жуткие подробности, как в триллере. Сильно обезображенные останки вместе с окровавленной пилой были найдены дома у обвиняемого. В него словно дух Раскольникова вселился, который тоже «глядел в Наполеоны». Вот и одержимый злым гением Соколов решил для себя вопрос, «тварь он дрожащая или право имеет». Соседи расчленителя говорят, что он распалял своих внутренних бесов алкоголем, и доводил себя до исступления, чем пугал и свою кроткую спутницу, и окружающих.

«Видел несколько раз, просто внимания не обращал. Я вообще думал, что это не девушка, а дочка, если честно. Уже узнал, что девушка, в Интернете, а так думал, что с дочкой ходит. Видел единственный раз пьяного. Вспыльчивый. Не то, что негативно, а именно видно, такое выпившее состояние, на эмоциях, что-то там говорил, может, какие-то фразы, как обычно, по-французски, еще что-то с ней», — вспоминает сосед Олега Соколова.​​​​​​​

Лженаполеон не пил одеколон и говорил по-французски, был всегда на коне и умел успех у милых дом до-бальзаковского возраста.

За годы «игры в солдатиков для взрослых мальчиков» узнаваемая высокая шляпа фактически приросла к доценту Санкт-Петербургского университета, собственно, как и прозвище «Наполеон». Кандидат исторических наук Олег Соколов еще в 1976-м страстно увлекся военно-историческими реконструкциями Отечественной войны 1812 года.

Да так неистово, что в порывах экзальтации во время постановочных баталий испепелял взглядом братьев по «оружию» и до смерти загонял лошадей. А благородную патриотическую идею отец-основатель французской военно-исторической реконструкции в России превратил в пошлое шоу для собственного хайпа. Коллеги видели заносчивого «сира», как просил величать себя Соколов, в парадном мундире чуть ли не чаще, чем в преподавательском костюме. Историк и реконструктор Олег Викторович Соколов за 20 лет знакомства со своим почти полным тезкой и коллегой не раз наблюдал чудесное превращение Олега Валерьевича Соколова в Бонапарта. Сотворив себе кумира, новоявленный «Наполеон» чувствовал себя непогрешимым повелителем и в «тормозах» не видел необходимости.

«С личностной стороны — ему всегда все было мало. Я всегда подозревал, что в нем цыганская кровь, потому что если он начинал веселиться, то дом ходил ходуном. Он не терпел, когда ему возражают. То есть он, нося мундир императора, генерала французской армии, стал в какой-то мере императором», — рассказывает Олег Викторович Соколов, военный историк, реконструктор.

В своем увлечении эпохой Бонапарта любящий наряжаться историк усердствовал так, что в 2003 году даже получил от самого Жака Ширака орден Почетного легиона. В случае Соколова это оказалось наградой за русофобию, ведь образ Наполеона-антихриста, прочно укоренившийся в национальном русском сознании, Соколов, ничуть не смущаясь, «оттюнинговал» и вмонтировал в свой персональный иконостас.

«Он против России, за того человека, с которым себя олицетворяет. Он молится на нашего врага. Наполеон, извините меня, подлый трус, который явился в Россию ни с того ни с сего. А тут он всем доказывает, я видела его лекции, он доказывал, что Наполеон вынужлен был идти в Россию. Каким боком? Он еще лекции такие читает! Он — общественно вредное явление. Он — опасный для общества человек. Он разрушает умы, он меняет людям сознание, и ко всему прочему он — лицемер редкий и редкий подлец!» — говорит Ирина Федорова, архитектор.

Архитектор Ирина Федорова помнит, как в 1981 году будущий доцент-расчленитель привлекался к ответственности из-за гибели человека на съемках фильма «Россия молодая». Взявшись за штурвал, самонадеянный «капитан» утопил жемчужину Балтики — красивейшее историческое судно, а сам сбежал, как крыса, первым с тонущего корабля. В результате этого инцидента погиб видный ученый, находившийся на борту. В итоге благодаря отцу «при погонах» Соколов отделался условным сроком. И это не единственное пятно на потертом мундире самопровозглашенного «Наполеона».

На антигероя-любовника уже поступало заявление в полицию от его бывшей, и тоже юной пассии. В документе черным по белому говорится о неудавшейся попытке убийства. Свою жертву Соколов привязал к стулу, подносил к лицу горячий утюг, избивал, душил. При этом домашний тиран сулил убить девушку и «закопать ее тело на ближайшей стройке». Побои были официально зафиксированы в травмпункте, однако дело возбуждено не было.

В свете последних событий пострадавшую допросили следователи. Также ранее это растиражировал в Интернете давний антагонист Соколова, обвинивший его в похищении научных концепций, историк Евгений Понасенков, но тогда руководство Санкт-Петербургского госуниверситета проигнорировало тревожный сигнал.

«Я просил уволить этого человека, потому что он опасен для студентов, я предупреждал об этом, я даже публиковал фотографии, где он вместе с этой несчастной девочкой, им совращенной. Если бы тогда завели дело, а почему-то не завели, если бы тогда, когда всплыло заявление в прессе… Нужно было и Следственному комитету, и прокуратуре моментально действовать!» — говорит Евгений Понасенков, историк.

Сразу же после трагедии в Сети появилась петиция с требованием отстранить руководство СПбГУ, в том числе ректора Николая Кропачева и директора исторического института Абдуллу Даудова. В этом вузе фигурант многочисленных скандалов преподавал долгие годы, но руководство не поймало психопата за руку. Не заметило ни потасовки историка-наполеониста с ОМОНом на Бородинском поле в сентябре 2007 года, ни жалоб от студентов на приступы ярости своего преподавателя-фрика, ни даже на случаи рукоприкладства на лекциях. Пресс-служба Санкт-Петербургского госуниверситета заявила об увольнении доцента Олега Соколова по статье с интеллигентной формулировкой — совершение аморального проступка. Хотя речь идет о чудовищном убийстве с расчленением! В официальном комментарии СПбГУ по делу одиозного доцента руководство смягчает все острые углы.

И только теперь, после изощренной расправы над хрупкой девушкой в отношении Соколова возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Решением суда душегуб арестован до 8 января. Обвиняемый оформил явку с повинной. Слезливые истории из его уст о том, что Анастасия Ещенко недолюбливала его детей, агрессивно себя вела и в последнее время превратилась в «чудовище из сказки», не разжалобили ни следователей, ни разгневанных петербуржцев. На следственный эксперимент Соколова вывезли в каске и бронежилете во избежание самосуда горожан. И, совершенно очевидно, свою жизнь питерский «Бонапарт» закончит не на острове святой Елены, а в местах не столь отдаленных.

А буквально за день до кровавой расправы Соколова всплыл нелицеприятный эпизод и с преподавателем Российского государственного педагогического университета имени А. И. Герцена Борисом Вишневским. Выпускница вуза заявила изданию Nation News, что тот якобы домогался до нее и ее сокурсниц. После этого у стен университета прошли пикеты против Вишневского. Позже в редакцию Федерального агентства новостей пришло письмо от другой девушки, которая представилась Алиной. Она рассказала, что, будучи студенткой, стала жертвой харассмента со стороны депутата петербургского Закса. Алина утверждает, что переписывалась с Вишневским в WhatsApp, а интимные отношения должны были стать платой за «долги по учебе». В свете последних событий проблему замалчивания «неуставных отношений» ученых старцев с юными подопечными обсудили на круглом столе в Санкт-Петербурге. Депутаты, психологи, правозащитники единодушны: необходимо создать специальный орган по защите потенциальных жертв от домогательств безнравственных наставников.

«Преподаватель, депутат-преподаватель или крутой общественник имеют некий авторитет или власть по отношению к своей студентке. Эти люди не должны этим пользоваться, угрожать и оказывать некое давление. На этой конкретной ситуации можно выработать хороший вариант решения этой проблемы. Понять, как эту проблему можно решить, и внедрять практику во все вузы», — говорит Олег Смакотин, председатель муниципального совета «Екатерингофский».

Федеральное агентство новостей в свою очередь предлагает всем, кто пострадал от домогательств в вузах или на работе, не замалчивать проблему, а поделиться своими историями. Чтобы не было слишком поздно, как в случае с «Наполеоном» Соколовым.