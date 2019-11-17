ЛНР итоги 11—17 ноября: ВСУ стреляют на поражение, националисты орудуют в Золотом

ВСУ нарушают перемирие, погиб офицер Народной милиции ЛНР; в Золотом снова орудуют украинские националисты; в Луганске открыли движение по восстановленному после теракта путепроводу; десятки тысяч луганчан получили паспорта РФ. Эти и другие новости из Луганской Народной Республики за минувшую неделю — в обзоре Федерального агентства новостей.

ВСУ нарушают перемирие, погиб офицер НМ ЛНР

Один военнослужащий Народной милиции Луганской Народной Республики погиб на минувшей неделе в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом заявил официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий. Он призвал международные правозащитные организации дать правовую оценку действиям ВСУ и заставить Киев соблюдать перемирие.

«Факт обстрела, который повлек гибель военнослужащего Народной милиции ЛНР, задокументирован, материалы переданы представителям международных организаций, находящимся в республике, а также в генеральную прокуратуру ЛНР», — подчеркнул Осадчий.

Украинские националисты укрепляют позиции в Золотом

Украинские националисты активно укрепляют позиции на участке разведения сил и средств у города Золотое в Донбассе. Об этом заявили в Народной милиции ЛНР. По данным ведомства, за неделю численность националистов, орудующих на оставленных ВСУ позициях в районе Золотого, существенно возросла.

Напомним, в конце октября в районе города Золотое в Донбассе состоялось разведение сил и средств между Вооруженными силами Украины и подразделениями Народной милиции ЛНР. Однако, в нарушение договоренностей, вместо ВСУ в Золотом немедленно появились украинские радикалы, которые стали обустраивать там собственные позиции.

Глава ЛНР проводит выездные приемы граждан

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник начал на регулярной основе проводить личные выездные встречи с жителями республики. В четверг Пасечник провел выездной прием в городе Ровеньки, в ходе которого с районной администрацией и с местными жителями обсуждались проблемные вопросы района. Речь шла о ремонте дорог, о развитии бизнеса, о реконструкции местного водовода и т. д. Практика выездных встреч руководства ЛНР с жителями и районными администрациями будет продолжена.

МЧС России в 91-й раз пришло на помощь Донбассу

Грузовики очередного, 91-го конвоя МЧС России с гуманитарной помощью для жителей Донбасса прибыли на минувшей неделе в Луганск. 14 автомобилей российских спасателей доставили более 142 тонн продуктовых наборов для детей в возрасте до трех лет.

Первый гуманитарный конвой МЧС РФ отправился в Донбасс 12 августа 2014 года. За пять лет в Донецкую и Луганскую народные республики из России были доставлены тысячи тонн медикаментов, продовольствия, в том числе детского питания, товаров первой необходимости, стройматериалов. Дети Донбасса постоянно получают в виде гуманитарной помощи не только продукты, но и книги, учебники, игрушки, спортивный инвентарь.

Жители ЛНР получают российские паспорта

Около 40 тысяч жителей Луганской Народной Республики получили паспорта Российской Федерации в упрощенном порядке. Об этом журналистам рассказал заместитель начальника управления миграционной службы МВД ЛНР Руслан Найда. Он уточнил, что еще более 60 тысяч жителей республики подали документы на гражданство РФ в упрощенном порядке и сейчас ожидают получения паспортов.

В Луганске восстановлен путепровод

В Луганске открыли движение по путепроводу, восстановленному после теракта в сентябре этого года. Коммунальщики убрали предупреждающие знаки и бетонные плиты, а также расчистили от мусора дорожное полотно путепровода.

Напомним, 19 сентября в Луганске была предпринята попытка взрыва моста, сооружение не было разрушено, но получило повреждения. По данным официальных структур ЛНР, неизвестные диверсанты, возможно, связанные с Киевом, пытались подорвать опоры моста.