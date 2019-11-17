Сирия новости 17 ноября 16.30: САА наступает в Латакии, ВС РФ содействуют прекращению боевых действий в Хасаке

Сирия, 17 ноября. САА с союзниками атакует боевиков в Латакии и уничтожает боеприпасы в Алеппо. ВС Турции и союзные силы при содействии ВС РФ прекратили боевые действия в Хасаке. ВКС РФ разрушают военную инфраструктуру террористов в Идлибе и Латакии. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: наносят точечные удары по укреплениям террористов в Идлибе и Латакии.

Сирийская арабская армия (САА) и союзники: наступают на боевиков в Латакии и уничтожают боеприпасы в Алеппо.

Армия Турции и союзные силы: при содействии ВС РФ приостановили боевые действия с курдскими боевиками в Хасака.

Провинция Латакия

По сообщению корреспондента Halab Today TV, бойцы просирийских сил понесли потери, когда пытались продвинуться на фронтах северной Латакии. САА и члены ливанского ополчения «Хезболла» при наступлении в направлении холма Зувейкат столкнулись с ожесточенным сопротивлением джихалистов. Непримиримым боевикам удалось отразить атаку проправительственных сил, которые пытались развить наступление в направлении высоты «Цувейкат» в окрестностях города Кабана в Курдских горах на севере от Латакии. В результате ожесточенных боев развитие событий привело к гибели 7 и ранению еще 8 бойцов САА. Помимо этого, было убито несколько бойцов ливанского ополчения «Хезболла».

Источником отмечается, что в данном районе действовали и ВКС РФ. Целями точечных ударов российских летчиков стали объекты военной инфраструктуры террористов и их укрепления. Также сообщается, что ранее ополченцы проиранских вооруженных формирований пытались продвинуться на холмах Аль-Кабина в Джабаль-эль-Акраде на севере Латакии в течение пяти месяцев, но не смогли достичь существенных успехов.

Провинция Алеппо

По сообщению «РИА Новости», инженеры из Армении проводят разминирование местности в провинции Алеппо на севере Сирии. По просьбе местного населения специалисты уже успели обезопасить значительные площади сельской местности и угодий для выпаса скота. В настоящее время армяне занимаются разминированием окрестностей населеного пункта Азаз. Помимо этого, в материале сирийского информационого портала SANA было рассказано о проведении инженерными подразделениями САА операции по уничтожению боеприпасов, оставленных боевиками, в районах Ар-Рамуса, Аль-Марджа и Лерамун в городе Алеппо.

В данной провинции приступил к работе новый патруль российской военной полиции. Так, источник в Twitter (@Step_Agency), сообщает о том, что 12 военных машин РФ выехали из поселения Манбидж и направились в сторону населеного пункта Кобани. Маршрут российской колонны будет пролегать по международной автомагистрали М4.

Провинция Идлиб

Резко возросшая военная активность непримиримых боевиков, отказывающихся соблюдать режим прекращения огня в Идлибе, привела к появлению военной авиации проправительственных сил в небе над данной провинцией Сирии. Так, согласно сообщению источника в Twitter (@ufuk_sy), вертолеты ВВС Сирии совершили новые авианалеты на позиции боевиков в окрестностях населенных пунктов Кафр Набель и Маар-Зита на юге провинции Идлиб.

В свою очередь, ВКС РФ также нанесли точечные авиаудары по военным объектам непримиримых джихадистов в районах провинции. Так, в прицеле российских летчиков оказались цели вокруг населенных пунктов Аринаба, Аль-Фатыра, Аль-Миляджа, Ан-Накир и Кафр Набель, расположенные на юге провинции. Помимо этого, самолеты ВКС РФ поразили цели террористов в окрестностях города Серакиб и поселения Аль-Мушайрифа, находящихся в восточной части провинции Идлиб.

Ранее непримиримые джихадисты атаковали правительственные войска в районе населенного пункта Тель-Хазна и совершили еще ряд других вооруженных провокаций.

Провинция Хасака

После того, как в провинции Хасака начали работу патрули военной полиции РФ, ситуация в регионе начала стабилизироваться . Так, согласно сообщению источника в Twitter (@RojavaNetwork), курдские бандформирования «Сирийских демократических сил» (SDF) и вооруженные формирования протурецкого ополчения начали подготовку к разведению сил. Точкой отсчета должна послужить сирийская международная трасса М4, от которой противоборствующие стороны должны удалиться на расстояние от одного до трех километров.

Также и в окрестностях населенных пунктов Тель-Тамр и Абу-Расин наблюдается затишье. За последнее время фактов вооруженного противостояния между протурецкими силами и курдскими боевиками в этом регионе зафиксировано не было. Ранее сообщалось, что вертолеты ВКС РФ недавно впервые провели авиапатрулирование над позициями курдских боевиков в окрестностях городов Тель-Тамр и Рас-эль-Айн. В итоге становится очевидно положительное влияние на ситуацию от проведения российской стороной патрулирования в данном регионе Сирии.