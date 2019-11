Список подарков на Рождество 10-летней девочки поразил ее отца

Москва, 17 ноября. В Сети набирает популярность публикация пользователя Twitter, который поделился рождественским вишлистом своей дочери. Список подарков, составленный 10-летней девочкой, поразил соцсети.

Перечень состоит из 26 пунктов. Среди прочего, в нем указаны iPhone 11, наушники AirPods, MacBook Air, серьги с драгоценными камнями, духи Chanel и четыре тысячи долларов. Также автор вишлиста попросила живого кролика, одежду для него, куклу и будильник. Список подарков поразил отца девочки.

My 10 year old daughter must be out of her mind with this Christmas list ???????????? pic.twitter.com/Qqsje79rda