Список подарков на Рождество 10-летней девочки поразил ее отца

Москва, 17 ноября. В Сети набирает популярность публикация пользователя Twitter, который поделился рождественским вишлистом своей дочери. Список подарков, составленный 10-летней девочкой, поразил соцсети.

Перечень состоит из 26 пунктов. Среди прочего, в нем указаны iPhone 11, наушники AirPods, MacBook Air, серьги с драгоценными камнями, духи Chanel и четыре тысячи долларов. Также автор вишлиста попросила живого кролика, одежду для него, куклу и будильник. Список подарков поразил отца девочки.

«Моя 10-летняя дочь, вероятно, была не в себе при составлении этого списка», — отметил автор публикации.

My 10 year old daughter must be out of her mind with this Christmas list ???????????? pic.twitter.com/Qqsje79rda — @A_Johnson412 (@a_johnson412) 13 ноября 2019 г.

За несколько дней пост собрал более 120 тысяч лайков и более 23 тысяч ретвитов. Пользователи соцсети с юмором отреагировали на требования девочки.

«Мне 40, и мои желания даже рядом не стояли с этими», — отметил один из пользователей. «Пришло время рассказать дочери, что Санта-Клауса не существует», — предложил другой юзер.

Ранее корреспонденты Федерального агентства новостей посетили Деда Мороза в Великом Устюге. По словам сказочного персонажа, о подарках мечтают все, от мала до велика, и получить их может каждый, независимо от возраста. При этом он отметил, что очень часто дети просят нематериальные подарки.