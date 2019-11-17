Конкурс «Молодые лидеры Рунета» даст IT-специалистам мотивацию и раскроет таланты

Москва, 17 ноября. Конкурс «Молодые лидеры Рунета» поможет не только раскрыть таланты, но и стимулировать стремление к саморазвитию. Об этом рассказал руководитель направления аккредитации и интерактивных сервисов ООО «РУВЕНТС» Дмитрий Селянченков.

По его словам, молодые IT-специалисты смогут принять участие в соревнованиях подобного уровня, тем самым воспользовавшись полезной и интересной возможностью. Селянченков обратил особое внимание на то, что ежедневно студенты в РФ создают новые сервисы.

В беседе с корреспондентом «ПолитЭксперта» Дмитрий Селянченков сказал, что «есть смысл проводить такие конкурсы, давать мотивацию молодым специалистам».

«Понятно, что есть цель саморазвития у каждого человека, но и хотелось бы получать какое-то признание извне. Человек имеет эту потребность. Такие конкурсы, как «Молодые лидеры Рунета», — это как раз те площадки, которые могут это дать», — отметил он.

Собеседник издания подчеркнул, что именно благодаря коллективным решениям рождаются настоящие произведения искусства.

Старший инженер АйТиЭс, ЭПАМ системз Даниил Савчук заявил, что этот «конкурс — возможность для руководителей привлечь внимание к своим проектам».