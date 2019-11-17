Жители Эфиопии встретили делегацию РФ плакатами с Путиным и песней о России

Аддис-Абеба, 17 ноября. Российскую делегацию встретили в Эфиопии сотни людей с флагами РФ и плакатами с надписью «Спасибо Путину, спасибо патриарху Кириллу!».

Сейчас христиане в африканской стране переживают далеко не лучшие времена. В Гондэре, куда прибыли делегаты из России, и в других регионах страны произошли столкновения с целью подорвать положение церкви: было сожжено несколько храмов и убито несколько священников.

Поездку в город Гондэр российские журналисты и представитель РПЦ секретарь по межхристианским отношениям отдела внешних церковных связей Московского патриархата иеромонах Стефан (Игумнов) совершают по приглашению Эфиопской православной церкви.

Монах Абауи Дедавит объяснил журналистам, что для встречи гостей из России они решили сделать плакаты с российским президентом Владимиром Путиным и патриархом Кириллом в благодарность за поддержку.

«Когда здесь поджигали наши церкви, в провинции ваше правительство через российского посла сказало нам: «Христиане, мы с вами, мы не бросим вас!» — рассказал Дедавит в комментарии РИА Новости.

Он также подчеркнул, что жители Эфиопии горячо поддерживают президента РФ, «потому что он не только сильный лидер, но и,как и мы, христианин».

Жители Гондэра также исполнили для гостей традиционные эфиопские песни. А одну из песен они посвятили России и специально сочинили ее к приезду делегации из РФ. После такой теплой встречи в главном соборе Гондэра (один из центров христианства в Африке) прошло торжественное богослужение.

Епископ этого города Абуна Йоханнес от имени всей местной христианской общины поблагодарил Россию за поддержку эфиопского народа и выразил надежду, что ЭПЦ и РПЦ будут сотрудничать в будущем.

«Мы очень нуждаемся в вашей поддержке и защите. <…> И мы ждем здесь патриарха Кирилла», — сказал священнослужитель.

В ответ иеромонах Стефан заверил, что РПЦ и ЭПЦ являются крупнейшими церквями восточной традиции, сейчас их отношения активно развиваются и будут продолжать развиваться в дальнейшем. Кроме того, как подчеркнул он, в Русской православной церкви ждут ответного визита из Церкви Эфиопии.

Самую большую поддержку, по его словам, эфиопские христиане видят в России и РПЦ, потому что отношения с Западом у Эфиопии были очень непростыми и носят сложный характер до сих. Монах также указал на то, что Россия помогает и поддерживает народы в самых разных странах мира. Особое внимание он обратил на помощь РФ в Сирии.

«Все это является свидетельством для стран Ближнего Востока и Африки, что у России они тоже могут найти поддержку», — считает он.

На сегодняшний день последователями Эфиопской православной церкви являются примерно 60 миллионов человек. Она является третьей по численности христианской общиной в мире.

