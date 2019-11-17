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Лукашенко высказался о смене конституции Белоруссии

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Лукашенко высказался о смене конституции Белоруссии

Минск, 17 ноября. Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался по вопросу обновления конституции страны. По его мнению, глупо менять основной закон страны в преддверии президентских выборов в 2020 году.

Лукашенко добавил, что спешка в вопросе внесения изменений в конституцию Белоруссии неприемлема.

«Глупо было бы с моей стороны заявить, что мы к президентским выборам сменим конституцию», — цитирует слова Александра Лукашенко БЕЛТА.

Президент Белоруссии добавил, что не намерен устанавливать какие-либо сроки по внесению изменений в конституцию страны.

По его словам, сейчас на основании предложений юристов Конституционного суда Белоруссии можно сформировать группу специалистов, которые попробуют написать проект конституции и представят его главе государства. Лукашенко отметил, что только после этого, «если сочтет нужным», представит документ обществу. После этого, по словам президента Белоруссии, может состояться общественное обсуждение проекта конституции.

Ранее Лукашенко заявил, что только референдум может отменить смертную казнь в Белоруссии. На сегодняшний день Белоруссия является единственной страной на территории Европы, где до сих применяется смертная казнь. Вопрос об отмене высшей меры наказания выносили на референдум в 1996 году. Тогда более 80% проголосовавших высказались за смертную казнь.

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Источник: БЕЛТА
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