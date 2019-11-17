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Врачи сообщили о состоянии пострадавших при взрыве газа в доме под Саратовом

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Врачи сообщили о состоянии пострадавших при взрыве газа в доме под Саратовом

Саратов, 17 ноября. Четверо пострадавших во время взрыва газа в жилом доме в Энгельсе Саратовской области находятся в состоянии средней и тяжелой степени. Об этом сообщил начальник пресс-службы областного министерства здравоохранения Александр Колоколов.                                                                                                                            

По его словам, троих взрослых и одного ребенка госпитализировали в Энгельсскую городскую больницу и ожоговый центр в Саратове.

«Состояние [пострадавших] — от тяжелого до среднетяжелого. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь», — отметил Колоколов.                                    

Напомним, на улице Эльтонская в поселке Пробуждение города Энгельса произошло обрушение жилого ангара из-за взрыва газа. Как заявили в СК РФ по региону, в качестве основной версии происшествия рассматривается взрыв бытового газа. Следователи продолжают проверку и выясняют все обстоятельства случившегося.                                          

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Источник: РИА Новости
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