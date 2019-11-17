Украинские раскольники рассорили Элладскую церковь с Афоном. Колонка Владимира Тулина

Последний месяц в Греции местная Элладская православная церковь (ЭПЦ) стала одним из главных источников новостей. Не проходит и дня, чтобы не стало известно об очередном событии, связанном с этим христианским сообществом. Все началось с признания Элладской церковью раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ).

Что забыл в Греции «отец украинского майдана» из США

Признание Элладской церковью раскольнической ПЦУ произошло сразу после визита в Грецию стамбульского патриарха Варфоломея и после нескольких встреч главы ЭПЦ архиепископа Иеронима II (Иоанниса Лиаписа) с послом США в Греции Джеффри Пайеттом, имеющего неофициальный титул «отец украинского майдана».

Глава отдела внешних церковных сношений Русской православной церкви митрополит Иларион так объяснил признание иерархами ЭПЦ украинских раскольников:

«Половина архиереев этой церкви (ЭПЦ) являются одновременно архиереями Константинопольского патриархата, а Константинополь, как известно, угрожал отнять эти епархии у Элладской церкви, если она проявит неповиновение в вопросе признания раскольнической Православной церкви Украины. Известно, и об этом свидетельствуют греческие источники, что на архиепископа Афинского Иеронима беспрецедентное давление оказывало и посольство США в Афинах».

В ответ на признание Элладской церковью украинских раскольников РПЦ заявила о прекращении молитвенного общения с признавшими ПЦУ архиереями ЭПЦ. Паломникам из России было отказано в благословении на посещение шести из 80 епархий ЭПЦ, чьи митрополиты совершали совместные богослужения с украинскими лже-священниками. При этом в заявлении синода РПЦ было сказано:

«Мы дорожим молитвенным общением с нашими собратьями в Элладской православной церкви и будем сохранять с ней живую молитвенную, каноническую и евхаристическую связь через всех архипастырей и пастырей, кто уже выступил или в дальнейшем выступит против признания украинского раскола, кто не запятнает себя сослужением с раскольническими лже-иерархами, но явит пример христианского мужества и твердого стояния за истину Христову».

Таких в ЭПЦ нашлось немало, и сообщения о неповиновениях в ЭПЦ стали поступать ежедневно. Во время празднования дня памяти святого Нектария Эгинского настоятельница Свято-Троицкого монастыря игуменья Фекла заявила, что она не только не разрешит служение в храме представителям ПЦУ, но даже не пустит их в монастырь. Игуменья назвала украинских раскольников «ряжеными типами в рясах».

Ранее представителей «самостийной церкви» не пустили в монастырь в Патрах, демонстративно отказался с ними встречаться митрополит Гидрский и Спецесский Эфраим.

Главный виновник раскола — Варфоломей

Большинство священнослужителей ЭПЦ понимают, что их глава — архиепископ Иероним II — только поддался давлению, а настоящий виновник раскола — патриарх из Стамбула Варфоломей. В связи с этим митрополит Пирейский Серафим опубликовал письмо, в котором призвал все православные церкви провести Всеправославный собор даже без участия патриарха Варфоломея. Признание Архиерейским собором ЭПЦ так называемой «новой церкви Украины» он назвал исторической ошибкой. Это письмо подписал и митрополит Кифирский Серафим, который обратил внимание на процедурные нарушения при принятии решения о признании ПЦУ и выразил сомнения в его законности. Митрополит напомнил, что патриарх Варфоломей фактически признается во лжи, так как в 1992 и 1997 годах он в своих письмах признавал каноническую юрисдикцию Московского патриархата над Киевской митрополией.

Афон сопротивляется раскольникам

Осуждение действий Варфоломея и противодействие им продолжается и на Афоне, который имеет официальное название «Автономное монашеское государство Святой горы» и подчиняется Варфоломею. Федеральное агентство новостей ранее рассказывало это в статье «Монахи Афона не хотят видеть украинских раскольников».

Фактически, украинские раскольники рассорили Элладскую православную церковь с Афоном. Так, почитаемый в Греции старец Гавриил Карейский из монастыря Кутлумуш заявил, что патриарх Варфоломей предал православие, нарушая его каноны и помогая его врагам. Перед приездом Варфоломея на Афон там на въезде появилась надпись:

«Антихрист Варфоломей, Святая гора не хочет тебя и не признает».

В результате случилось невероятное: впервые за многие десятилетия в «монашеское государство» пришла полиция. Около сотни спецназовцев с собаками охраняли патриарха от его монахов.

Вместе с другими монахами Афона против посещения Святой горы главой Константинопольского патриархата выступили и русские монахи, которые называют его в своих посланиях Варфоло-змеем. По подозрительному стечению обстоятельств вскоре и к ним пришла полиция для проверки документов. Правда, даже к тем из них, кто не имел разрешение на проживание в Греции, а имел только удостоверение монаха, полицейские отнеслись либерально и не депортировали, а лишь назначили срок, к которому надо оформить документы.

Очевидно, если раскол между ЭПЦ и Афоном будет углубляться, и тут найдут «руку Москвы». Во всяком случае, в своей речи во время посещения Афона стамбульский патриарх заявил:

«Свято-Андреевский скит был полем конфликта канонической традиции в попытке национализировать Святую гору и использовать ее как место провокации для обеспечения далеко идущих и чуждых по отношению к монашескому государству целей и чаяний».

Скит, о котором идет речь, был выкуплен в 1841 году русскими монахами, значительно ими расширен и еще в 60-х годах прошлого века безвозмездно отдан грекам. Почему-то Сербию и Болгарию никогда не обвиняют в попытках национализировать Святую гору, хотя эти страны имеют здесь по монастырю, а Россию — с ее Свято-Пантелеймоновым монастырем — в последнее время обвиняют все чаще.

Мигранты не захотели в монастырь

Другим событием, которым ЭПЦ привлекла к себе внимание, стала передача пустующего Свято-Порецкого монастыря XX века под размещение мигрантов. Многие греки остались недовольны этим решением, так как уже был найден спонсор, который был готов отремонтировать монастырь. Как ни странно, греков поддержали мигранты из Сомали, Судана, Конго, Ирака и Сирии, которых привезли к монастырю на автобусах. Увидев, что сооружение находится в горах на высоте 800 метров и вдали от населенных пунктов, большинство мигрантов залезло обратно в автобусы и потребовало вернуть их обратно в лагеря, где они жили.

При этом нельзя сказать, что мигранты полностью игнорируют христианские объекты в Греции. Так, на острове Хиос обитатели лагеря для мигрантов в селении Халкеос, по словам его мэра Василиса Вигоса, успели всего за неделю ограбить часовни Богородицы и святых Петра и Павла. Оттуда они похитили масло, свечи, все вещи, представляющие хоть какую-нибудь ценность, и даже кадило (интересно, зачем оно им?).

А вот церковь святого Харлампия из-за узких окон и крепких дверей воры «посетить» не смогли. Тогда мигранты разбили стекло, набросали внутрь бумаги с сухой травой и все это подожгли. В результате обгорел алтарь, сгорели священные предметы и старинное Евангелие.

Крематории для отвлечения внимания

Чтобы отвлечь внимание от раскола в своих рядах и провала политики интеграции мигрантов, ЭПЦ решила сплотить паству в борьбе против нового врага. «Врагом» был объявлен первый в Греции крематорий, построенный на острове Эвия. Ранее греков кремировали в соседней Болгарии, и из Греции ежегодно уходило несколько миллионов евро. По решению синода ЭПЦ была выпущена брошюра с осуждением кремации, которая «нарушает традиции христианского погребения, связанные с верой в телесное воскресение умершего и отношением к телу, как к храму божию». Текст послания будет зачитан во всей стране после воскресных служб.

Еще дальше пошли священники митрополии Фив и Ливадии — они отказались отпевать тех, кого будут кремировать. Интересно, что, согласно официальной позиции Русской православной церкви, «РПЦ не одобряет кремацию, но относится к ней со снисхождением».

Раскол в мировом православии

Между тем углубляется раскол не только в ЭПЦ, но и в мировом православии. Вслед за Константинопольским патриархатом и ЭПЦ украинских раскольников признала еще одна грекоязычная православная церковь — Александрийская. Судя по всему, две другие грекоязычные церкви — Иерусалимская и Кипрская — в ближайшее время тоже признают ПЦУ, но дальше все будет сложнее, даже несмотря на то, что США не оставляют попыток полной изоляции РПЦ в православном мире.

Так, стало известно, что американский посол по вопросам международной религиозной свободы Сэм Браунбек и посол США в Сербии Энтони Годфри посетили сербского патриарха Иринея и просили его признать ПЦУ. Успеха они явно не добились. Как может Сербская православная церковь признать украинских раскольников, когда у нее есть свои: так называемые Македонская и Черногорская православные церкви?